Érkeznek a felhők, pénteken már az eső is eleredhet
2025. november 06. csütörtök 19:30
Éjszaka ismét sokfelé párássá válik a levegő, egyes részeken köd is képződhet.
Ezek holnap a nap első felében fokozatosan feloszlanak, azonban dél, délkelet felől alacsonyszintű felhőzet érkezik előbb a déli tájakra, később a Dunántúlra is, így arrafelé pénteken már tartósabban felhős tájak is előfordulhatnak.
A napos időt követően estétől pedig már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként eső, zápor is előfordulhat.
Napközben főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg a déli, délkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 fok körül alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 12, 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósabban felhős helyeken lehet.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Betlehemépító versenyt hirdettek...
- Érkeznek a felhők, pénteken már az...
- Orbán Viktor úton Washingtonba: mi...
- Zsákszámra önthetjük a palackokat az...
- Pénteken korábban zárnak a baranyai...
- Orbán Viktor: Irány Washington!...
- Most még nem késő téliesíteni a...
- Jól járhatnak azok az autósok, akik...
- A szovjetek bevonulása után a pécsi...
- Súlyosabb büntetést kérnek az...