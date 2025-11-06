Érkeznek a felhők, pénteken már az eső is eleredhet

Éjszaka ismét sokfelé párássá válik a levegő, egyes részeken köd is képződhet.

Ezek holnap a nap első felében fokozatosan feloszlanak, azonban dél, délkelet felől alacsonyszintű felhőzet érkezik előbb a déli tájakra, később a Dunántúlra is, így arrafelé pénteken már tartósabban felhős tájak is előfordulhatnak.

A napos időt követően estétől pedig már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként eső, zápor is előfordulhat.

Napközben főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg a déli, délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 fok körül alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 12, 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósabban felhős helyeken lehet.