Nőnapon fogyott a legtöbb víz Pécsett - Ez vajon hogy lehet?

A két évvel ezelőtt mért 33 ezer köbméteres napi csúcshoz és az elmúlt évek egyre magasabb számaihoz képest idén a csapadékos nyár hatására valamelyest csökkent a pécsiek vízfogyasztása - derül ki a helyi vízszolgáltató termelési adataiból.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatási területén naponta átlagosan 22-23 ezer köbméter vizet használunk el; ezt az éves átlagot csak kevéssel haladta meg a nyár első két hónapjának napi 23.500 köbméteres átlagfogyasztása. Az idei év eddigi legmagasabb értéke sem a nyári időszakra, hanem nőnapra esett: március 8-án 27,7 millió liter ivóvizet fogyasztottunk el Pécsen és környékén - ennek egy része valószínűleg a vázákba, a virágok alá került.

A szolgáltató szakemberei folyamatosan ellenőrzik a vízellátást, vizsgálják az egyes napszakokhoz vagy területekhez köthető fogyasztási adatokat is. A mérésekből az is jól kivehető, ha egy terület ivóvíz-felhasználása a nyári időszakban jelentősen emelkedik. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is Égervölgy és Báránytető városrészekre, valamint az Erdész utca és az Állatkert környékére jellemző a nyáron megugró fogyasztás.

Jó, ha tudjuk: a pécsiek ivóvízellátásának biztonságát felelős, körültekintő felhasználás esetén nem befolyásolja a rendkívüli meleg, a rendszeresen lezúduló, nagyobb mennyiségű csapadék pedig jótékony hatással van a vízfogyasztásunkra, így a tározókban is több tartalék marad a meleg napokra.