Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan a NAV baranyai ellenőrei!

A NAV baranyai revizorai szeptember 8. és 14. között kedden Pécs belvárosában, csütörtökön Beremend és Magyarbóly térségében a dohányüzleteket és a vegyesboltokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.