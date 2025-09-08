Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan a NAV baranyai ellenőrei!
2025. szeptember 08. hétfő 07:30
A NAV baranyai revizorai szeptember 8. és 14. között kedden Pécs belvárosában, csütörtökön Beremend és Magyarbóly térségében a dohányüzleteket és a vegyesboltokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
