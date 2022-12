Nem, nem igaz, hogy Mohács alpolgármesterét elvitték a rendőrök, s az sem, hogy leváltották

Különös pletykák keltek szárnyra Mohácson, tegyük hozzá rögtön, nyilván nem maguktól: a szóbeszéd szerint a kórház főigazgatóját, a város alpolgármesterét, dr. Csizmadia Csabát - többek között - elvitték a rendőrök, nyomozás indult vele szemben, sőt, már le is váltották a kórház éléről. Az érintett hirdetésben, a képviselő-testületi ülésen, s most lapunknak adott nyilatkozatában is cáfolja a róla szóló „híreket", amelyekből egyetlen szó sem igaz.

Úgy tűnik, a bolsevikok egy régi fegyverét, a suttogó propagandát vetették be valakik dr. Csizmadia Csabával szemben: különféle, a személyét érintő pletykákat terjesztettek el róla a városban. S hogy ez milyen jól működik, gyakorlatilag bárki megtapasztalhatja, hiszen már nemcsak Mohács-szerte, hanem Pécsett és a megye határain túl is hallani arról, hogy „elvitték a rendőrök, nyomozás zajlik ellene, leváltották a kórház éléről", stb.

Mohács alpolgármestere fizetett újsághirdetésben és a legutóbbi képviselő-testületi ülésen - egy ellenzéki képviselő kérdésére válaszolva - is cáfolta a híresztelést.

- Természetesen semmi nem igaz ezekből - nyilatkozta lapunknak dr. Csizmadia Csaba. - Miután súlyosan megsértették személyiségi jogaimat az álhírek terjesztői, rendőrségi feljelentést is tettem. Ahogy a testületi ülésen is mondtam, úgy tűnik, mintha aktivisták, szervezetten terjesztenék ezeket a híreket. Érdekes módon még a kórházat fenntartó Főigazgatósághoz is eljutott a híresztelés. Az is igen figyelemre méltó, hogy más megyékben is hasonló jelenségeket tapasztalhatunk, ahol a politikai hovatartozásukat nyíltan felvállaló intézményvezetőket is ilyen jellegű támadások érnek.

- Mivel gazdasági természetű ok nem állhat az ellenem irányuló lejárató kampány hátterében, személyes okról sem tudok, így minden bizonnyal politikai támadásról van szó. A képviselő-testületi ülésen a városházi ellenzék, a VAN egyik képviselője határozottan elhatárolódott mindettől, ennek örülök, minden tagjuktól ezt kérem, nemcsak a képviselőiktől.

- Még egyszer szeretném leszögezni, semmiféle eljárás nem folyik ellenem. Egyébként, ha ez nem így lenne, el tudja képzelni bárki is, hogy nem függesztettek volna fel azonnal a hivatalomból - tette fel a kérdést.

Mohács alpolgármestere hozzátette, úgy látja, a dollárbaloldal és a dollármédia az ország gazdasága ellen intézett támadásai, mint például a benzinpánik okozása és a forint elleni spekulációk csak a jéghegy csúcsát jelentik.

- A libernyákok és a bolsevisták helyi ügynökei a vidéki városok nyugalmát is megpróbálják felforgatni, és a Lenin-fiúknak semmi nem drága. Pénzt, energiát embereket és közösségeket nem kímélve igyekeznek elérni a céljaikat. Nekik üzenem, nem fognak sikerrel járni, lebuknak, akárcsak a gazdáik, az emberek pedig átlátnak a szitán, s nem dőlnek be a mesterkedéseiknek - zárta gondolatait dr. Csizmadia Csaba.