Menyhalakból ékezett utánpótlás a Dunába Mohácsnál

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége március 27-én a Dunába Mohácson a Sokac-révnél, összesen 700 db II. nyaras menyhalat telepített.

A menyhal sajnos nagyon megfogyatkozott a természetes vizeken, horgászfogásokban egyre ritkábban jelenik meg, éppen ezért állományának erősítése a cél a kihelyezéssel.

Hazánkban a menyhal nagyobb folyókban még megtalálható, azonban nyáron szinte teljesen eltűnik.

Fenéklakó halfaj, többnyire a kövek között vagy a part üregeiben bújik meg. Fiatalabb korban a menyhalak táplálékát elsősorban fenéklakó gerinctelen állatok alkotják, később viszont áttérnek a ragadozó életmódra.

A menyhal 3-4 éves korára válik ivaréretté, decembertől februárig tart az ívásuk. Fajlagos tilalmi időszaka nincs, méretkorlátozás védi, a 25 cm alatti példányokat tilos megtartani, és naponta legfeljebb 3 kilogrammnyi tartható meg.