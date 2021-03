Mellár Tamás az új pécsi stadion ügyében sem ért egyet Pécs balliberális polgármesterével

Nem kis fáziskéséssel, öt hónappal az új pécsi stadion építéséről szóló kormányhatározat megjelenését követően indított szavazást a „civilként" mandátumot szerzett, majd a Párbeszéd képviselőjeként az Országgyűlésben helyet foglalt Mellár Tamás arról, hogy „épüljön-e Pécsett új stadion". A becslések szerint mintegy 22 milliárd forintba kerülő beruházás, s később az üzemeltetése sem kerül a városnak pénzébe, s azt Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere is támogatja.

Furcsa közleményt adott ki Mellár Tamás, a Párbeszéd színeiben politizáló, Pécsett „civilként" megválasztott országgyűlési képviselő.



Többek között azt írta, hogy a kormány 2020. október 21-ei ülésén döntött arról, hogy támogatja egy Pécsre tervezett új, 8000 férőhelyes labdarúgó-stadion megépítését.

Mindezt tette úgy, hogy az ott élőkkel semmilyen módon nem egyeztetett. Dr. Mellár Tamás, a Párbeszéd frakció országgyűlési képviselője és a Párbeszéd Baranya megyei szervezete ezért szavazást indít, hogy a helyi lakosok is elmondhassák véleményüket."



A most elindított szavazás időzítése, s indoklása is több sebből vérezni látszik. Egyrészt a napi politikában tevékenykedők részéről meglehetősen szokatlan, hogy óriási spéttel, jelesül öt hónap elteltével reagáljanak egy akkori fejleményre, márpedig itt erről van szó.



Maga Mellár Tamás is írja, hogy a kormány október 21-én döntött a stadion építéséről - akkor vajon miért most, március derekán tartotta időszerűnek előhozakodni a kérdéssel?



Az pedig egyenesen nem igaz, hogy nem volt az itt élőkkel semmilyen egyeztetés a beruházásról, ugyanis nem más, mint a pécsiek által megválasztott polgármester is kifejezte támogatását a stadion építését illetően - persze n em ez az első eset, hogy Mellár Tamás nem ért egyet az általa gründolt egyesület színeiben a polgármesteri posztot megszerző Péterffy Attilával.



Mindazonáltal elképzelhető, hogy az akciónak nem is az a fő célja, hogy hangulatot keltsenek a stadion építése ellen, hanem az adatbázisuk építése.



Erre utal, hogy a dokumentumban, amelyben szavazni lehet, a néven kívül telefonszámot, e-mail-címet is kérnek, valamint arra is mód van, hogy a kitöltők bejelöljék azt az opciót, hogy „őt a párt szimpatizánsként is nyilvántartsa, a megadott adatait kezelje", valamint, hogy "a párt elektronikus levél útján közpolitikai információkat küldhet, telefonon mozgósítás és kampány céljából megkeresheti" az aláírókat.



Lapunk értesülései szerint egyébként heteken belül elkészül az Emberi Erőforrások Minisztériumában a PMFC új stadionjáról szóló, a kormány elé kerülő előterjesztés. Ezt követően kezdődhet meg a 8000 fős, várhatóan mintegy 22 milliárdba kerülő aréna tervezése.

A helyszín változatlan, a Bolgárkertben épülhet meg a létesítmény, az üzemeltetése pedig - információink szerint - az állam feladata lenne, ahogy a megépítése is, vagyis az önkormányzatnak sem most, sem később nem kerül pénzébe.