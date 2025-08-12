Ritka madár is gyűrűt kapott a baranyai táborban

2025. augusztus 12.

Ritka madár is gyűrűt kapott a baranyai táborban

Három hete zajlik a Sumonyi Nyár-őszi Madárgyűrűző Tábor, ahol már csaknem 3000 madarat jelöltek köztük olyat is, amire eddig csak egészen ritkán volt példa, közölte a madártani egyesület baranyai csoportja. 

 

 

A madarak közül 2300 egyed partifecske volt és közöttük 12 külföldi gyűrűs is akadt.

Szombaton, az egyik ellenőrzés során, egy fiatal vörös gémet is sikerült fogni a hálók alatt, ami még nem tudott repülni, így a gyors gyűrűzést követően ugyanott elengedték.

Vasárnap pedig egy fiatal mezei pacsirta repült az egyik hálóba. Ennek a fajnak mindössze a harmadik jelölt példánya volt a tábor történetében.

Forrás: MME