Ritka madár is gyűrűt kapott a baranyai táborban
2025. augusztus 12. kedd 12:14
Három hete zajlik a Sumonyi Nyár-őszi Madárgyűrűző Tábor, ahol már csaknem 3000 madarat jelöltek köztük olyat is, amire eddig csak egészen ritkán volt példa, közölte a madártani egyesület baranyai csoportja.
A madarak közül 2300 egyed partifecske volt és közöttük 12 külföldi gyűrűs is akadt.
Szombaton, az egyik ellenőrzés során, egy fiatal vörös gémet is sikerült fogni a hálók alatt, ami még nem tudott repülni, így a gyors gyűrűzést követően ugyanott elengedték.
Vasárnap pedig egy fiatal mezei pacsirta repült az egyik hálóba. Ennek a fajnak mindössze a harmadik jelölt példánya volt a tábor történetében.
Forrás: MME
