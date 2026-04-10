Megújult a Vasarely Múzeum Pécsen: eddig nem látott műveket is bemutatnak

Az idén 50 éves pécsi Vasarely Múzeum megújult, és Victor Vasarely születésének 120. évfordulóján ismét megnyitotta kapuit. Az 1976-os megnyitót megidéző ünnepségen a művész unokája és dédunokái is jelen voltak.

A kiállítóhely megnyitása a maga idejében jelentős kulturális és kultúrpolitikai fegyvertény volt, nem csak Pécs, hanem az egész magyar művészeti élet számára.

A múzeum különlegessége, hogy Magyarország első olyan állandó közgyűjteményi tárlata, amely teljes egészében a geometrikus absztrakcióra épül, ezzel úttörő szerepet tölt be a hazai kultúrtörténetben. Létrejötte a nyugati művészeti irányzatok felé való nyitás szimbóluma lett.

A megnyitón Péterffy Attila, Pécs polgármester hangsúlyozta, hogy egy olyan művész alkotásai leltek otthona Pécsett, akinek öröksége messze túlmutat a képzőművészet határain. Akinek művészete olyan vizuális gondolkodást teremtett, amely ma is jelen van az építészetben, a formatervezésben, a digitális kultúrában, sőt, mindennapi vizuális környezetünkben is. Amit ő megjósolt, az ma már lüktető, dinamikus világunk egyik alapélménye. Nem véletlen a jubileumi év szlogenje sem: „A jövő művészete fél évszázada velünk." Ez egy vállalás. Vállalás arra is, hogy ezt az örökséget élővé tesszük, és beengedjük a város tereibe is. Az emlékév sokszínű kínálata is ezen elvek mentén, és széles körű városi összefogással zajlik.



Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója személyes, iskoláskori Vasarely emlékeit is megosztotta a megjelentekkel, majd a megújításra rákanyarodva köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a sikeréhez - a múzeumi munkatársaknak, városi cégeknek, a PTE Művészeti Karának és a Pécsi Ágazati Képzőközpont festőcsapatának.



Az ünnepségen jelen volt Vasarely unokája, Pierre Vasarely, az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány elnöke, a jubileumi év védnöke is.

Beszédében megköszönte az egyetem, a városvezetés és a múzeum együttműködését, majd kiemelte az emlékév részeként Aix-en-Provence és Pécs közös programjainak jelentőségét.

Úgy fogalmazott: külön öröm számára, hogy a két testvérvárost Vasarely művészete immár 15 éve ilyen szorosan fonja össze. Különleges pillanat volt, hogy a beszédet Sarkadi Eszter tolmácsolta - aki 50 évvel ezelőtt is a Vasarely család kísérője volt, s aki aktív korában maga is részt vett Pécs és Baranya helyi értékeinek - közte a képzőművészetek - menedzselésében, népszerűsítésében.



A tárlat kurátora, Getto Katalin muzeológus szintén személyes emlékekkel kezdett: kislányként ő is jelen volt az eredeti megnyitón, most pedig ő formálhatta újjá a város nemzetközi jelentőségű húzótárlatát - friss szemlélettel, de az örökséghez hűen.

Az egyik jelentős változás, hogy a mester akaratának megfelelően ismét láthatóvá váltak az általa adományozott, a munkásságához kapcsolódó elődök és kortársak műveiből álló nemzetközi gyűjtemény kiemelkedő darabjai.

Ezek nem külön blokkban jelennek meg, hanem a saját alkotásai közé integrálva, azoknak kontextust adva. A kiállításban több olyan mű is szerepel, amelyet az elmúlt 50 év során még sohasem láthattak a nézők: a művész kései korszakában keletkezett VI-VA album majdnem egy négyzetméteres szitanyomatai például a restaurálást követően első alkalommal kerültek falra a mappából, amelyben eddig pihentek.



A földszinten ezentúl Vasarely S.P.A.C.E. néven interaktív múzeumpedagógiai tér is várja az alkotó kedvű látogatókat, akár gyerekes családokat (S.P.A.C.E. - Szemlélj, Próbálj, Alkoss, Csináld, Élvezd), akik ott önállóan is beléphetnek Vasarely játékos univerzumába.



Az újranyitást a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola zenei etűdjei színesítették.