Elfüstölt egy mozdony, késnek a vonatok a pécsi vonalon

Kelenföldi pályaudvaron történt forgalmi fennakadás miatt a pécsi vasútvonalon is jelentős változásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A tárolóvágányokon egy mozdony füstölése miatt a Katasztrófavédelem leállította az állomás forgalmát, ami több dunántúli és balatoni járat közlekedését is érinti.

A pécsi fővonalon az S40-es, Z42-es és G43-as vonatok csak Hárosig közlekednek, onnan fordulnak vissza Pusztaszabolcs és Székesfehérvár felé. A százhalombattai S40-es járatok teljesen kimaradnak. A pécsi Mecsek InterCityk, valamint a kaposvári InterCityk szintén Hároson fordulnak vissza, így nem érik el Kelenföldet. Az utasok számára Háros és Kelenföld között pótlóbuszok közlekednek, Budafokon is megállva. Érd alsó helyett ideiglenesen Érd felső állomáson lehet vonatra szállni.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy elektromos mozdonyban keletkezett tűz a kelenföldi pályaudvarnál. A jármű erősen füstölt, a fővárosi hivatásos tűzoltók először porral oltókkal, teljes légzésvédelem mellett próbálták azt megfékezni, de a beavatkozás hatástalan volt. A helyszínre riasztották a por-hab konténert, jelenleg azzal oltanak az egységek. A közeli vágányokon átmenetileg nem közlekednek vonatok.

A fennakadás nemcsak a pécsi, hanem a győri és a székesfehérvári fővonal közlekedését is érinti. Több elővárosi járat rövidített útvonalon közlekedik, egyes vonatok pedig teljesen kimaradnak. A távolsági és nemzetközi járatok ugyan közlekednek, de több állomáson rendkívüli megállásokat iktattak be.