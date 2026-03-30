Megtépázta Baranyát a szél, sorra dőltek a fák, rengetgszer riasztották a tűzoltókat

Az elmúlt napokban ötvennégy műszaki mentéshez riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat, a legtöbb beavatkozásra az erős szélben kidőlt fák miatt volt szükség.

Harmincnégy esetben kidőlt fák és lehasadt ágak eltávolítása adott munkát, tizenkétszer pedig épületekben okozott károkat a vihar.

A legtöbbször a pécsi hivatásos tűzoltók segítségére volt szükség, de a komlói, siklósi, szigetvári, sellyei és mohácsi hivatásos, valamint a pécsi, szentlőrinci, villányi, újpetrei és palkonyai önkéntes tűzoltók is kaptak riasztást a hétvége során.

A kidőlt fák, lehasadt faágak a forgalmat akadályozták, míg a magasban lógó faágak vagy bádoglemezek a gyalogosokat veszélyeztették.

A tűzoltók a legtöbbször motoros láncfűrésszel avatkoztak be, de olyan eset is előfordult, mikor tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

Személyi sérülés egyik esetben sem történt.