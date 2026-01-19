Megszólalt a rendőrség: nem véletlenül razziáztak az egyik pécsi szórakozóhelyen

Nemtelenül érte támadás a rendőröket egy pécsi szórakozóhelyen történt intézkedésük miatt, írta hétfőn kiadott közleményében a rendőrség.

"A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztály, illetve Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály munkatársaival közösen január 17-én hajnalban ellenőrizték az egyik pécsi szórakozóhelyet és annak környezetét. A végrehajtott rendőri ellenőrzés célja a jogsértések felderítése, a fiatalok védelme és a közbiztonság fenntartása volt.

Az adott helyet nem véletlenül ellenőrizték a hatóságok, ugyanis a szórakozóhely közvetlen környezetéhez köthetően tavaly óta összesen négy büntetőeljárás is indult.

A gyanú szerint 2025. március 15-én a biztonsági szolgálat egyik munkatársa ököllel ütötte az egyik vendéget, majd a szórakozóhely előtt tovább ütötték, és rátapostak a mobiltelefonjára. Az esetről a sértett videófelvételt készített, amelyet az eljárás során átadott a nyomozóknak. A rendőrség garázdaság és könnyű testi sértés miatt nyomoz egy pécsi férfi ellen.

November 1-jén egy vendéget vitt ki a biztonsági személyzet, majd ketten ököllel ütötték és fejbe rúgták a sértettet, akik közül az egyik támadót a felismerésre bemutatásnál felismerte. Súlyos testi sértés miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság egy pécsi férfi ellen.

November 21-én csoportosan elkövetett garázdaság történt, szintén a szórakozóhely előtt. A biztonsági személyzet megütött egy férfit, kitörött az egyik foga, eszméletét vesztette, és csak a mentőben tért magához. Az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja, azonban az esetet rögzítette a térfigyelő kamera.

Legutóbb december 6-án kellett intézkednie a rendőröknek. A szórakozóhelyen dulakodás alakult ki egy férfi és egy társaság három tagja között, majd kint folytatták, ahol a három férfi megpróbálta megütni az egyedül lévőt, végül a földre lökték. Garázdaság elkövetésének gyanúja miatt vizsgálják az esetet a pécsi nyomozók.

Az egyenruhásoknak idén január 17-én a szórakozóhely vonatkozásában csupán egy esetben kellett intézkedniük, mert egy fiatalkorú személy a testvérének az adataival akarta igazolni magát, ezért a rendőrök előállították, majd szabálysértési eljárást indítottak ellene.

A szórakozóhelyek rendőrségi ellenőrzése során nem a szórakozás ellehetetlenítése, vagy a vendégek vegzálása a cél, azonban a rendőri intézkedések gyors és szakszerű végrehajtásához elengedhetetlen, hogy mindenki tiszteletben tartsa a rendőrség kéréseit. Akik ezt nem teszik meg, azokat a rendőrség felszólítja, hogy működjön együtt, és ne akadályozza az intézkedést. „Drasztikus eszközökhöz" a hétvégi ellenőrzés során nem kellett nyúlnia a rendőröknek, semmilyen kényszerítő eszköz alkalmazása nem vált szükségessé.

Egy igazoltatás során senkinek nem kell bűnözőnek éreznie magát. Ha együttműködik, az gördülékenyebbé teszi az ellenőrzést, és így a rendőrség is hamarabb tud végezni a munkájával. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a hétvégi ellenőrzéssel kapcsolatban rendőri intézkedéssel szembeni panasz nem érkezett.

Végezetül, a rendőrség nem fenyeget senkit, az ellenőrzéseit a mindenkori operatív helyzet és szakmai mérlegelés alapján határozza meg.

A Baranya vármegyei rendőrök a bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása érdekében a nagy látogatószámmal bíró szórakozóhelyeket, vendéglátóipari egységeket a jövőben is ellenőrizni fogják. A cél az, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak, hiszen a szülök is abban a hiszemben engedik el őket otthonról, hogy épségben hazaérnek, ebből adódóan pedig a rendőrségnek is mindent meg kell tennie, hogy ez teljesüljön", áll a közleményben.

Képünk illusztráció.

