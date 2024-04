Megkérdeztük, bekerült-e a mohácsi Duna-híd is az elhalasztott állami beruházások közé

A csütörtöki Kormányinfón jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy a kormány állami beruházások elhalasztásáról döntött, amellyel 675 milliárd megtakarítás érhető el. Hozzátette, a szaktárcák döntik el, melyik fejlesztések átütemezésére van lehetőség. Rögvest megkérdeztük Építési és Közlekedési Minisztériumot, a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó egyéb beruházások érintettek-e.

Egész biztosan sokan a szívükhöz kaptak csütörtökön azok közül, akik Mohács és Baranya fejlődéséért szorítanak, amikor Varga Mihály arról beszélt, egy sor állami beruházást átütemezésére van szükség.

A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, idén 2,5 százalékos, jövőre pedig 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol a kormány.

Fontosnak ítélte Varga Mihály a költségvetési hiány és az államadósság további csökkentését. A hiány az idén 4,5 százalék, jövőre 3,7 százalék, 2026-ban pedig 2,9 százalék lehet GDP-arányosan - ismertette.



Annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt csökkenő pályán tartsák és az idénre kitűzött 4,5 százalékos hiánycélt elérjék, a kormány állami beruházások újraütemezéséről döntött, amellyel 675 milliárd forint megtakarítás érhető el. Kérdésre közölte: tárcánként meghatározott keretösszeg alapján döntik el, mely beruházások elhalasztására van lehetőség. Nem törlik, hanem átütemezik az érintett fejlesztéseket - húzta alá.



Elmondta, hogy emellett is - az átütemezés ellenére - több mint 2000 milliárd forintnyi állami beruházás valósulhat meg, ide nem értve a részben uniós forrásból megvalósuló projekteket. Ezt komoly eredménynek nevezte, hiszen továbbra is az EU élvonalába tartozik az ország a beruházási rátát illetően, amely továbbra is 26,3 százalék feletti. Ezzel a lépéssel stabil helyzetbe hozzák a költségvetést, miközben az elért eredményeket megvédik: megőrzik a rezsivédelmet, a családtámogatásokat, a nyugdíjakat