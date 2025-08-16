Lerobbant mozdony miatt késnek a vonatok a pécsi i fővonalon

Szombat délután a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott. A műszaki hibás motorvonat elvontatásáig a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani, közölte a MÁV.

Délután hat órára elvontatták a műszaki hibás szerelvényt, újraindult a forgalom Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között.

A korábbi korlátozás miatt jelentős késések alakultak ki, a pécsi fővonalon késő estére állhat helyre a menetrend.

