Lerobbant mozdony miatt késnek a vonatok a pécsi i fővonalon
2025. augusztus 16. szombat 18:27
Szombat délután a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott. A műszaki hibás motorvonat elvontatásáig a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani, közölte a MÁV.
Délután hat órára elvontatták a műszaki hibás szerelvényt, újraindult a forgalom Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között.
A korábbi korlátozás miatt jelentős késések alakultak ki, a pécsi fővonalon késő estére állhat helyre a menetrend.
Előzmény:
Forrás: MÁV
