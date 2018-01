Meghalt DJ Zefil, a hazai hiphop ismert pécsi alakja, gyűjtés indult a temetésére

Pénteken elhunyt DJ Zefil, azaz Szobics Ferenc, adta hírül a langologitarok.blog.hu . Az ismert lemezlovas váratlan halála megdöbbentette a rajongókar, búcsúztatója vasárnap este hatkor lesz a Ti-Ti-Tában. Gyűjtés is indult.



A halál okáról egyelőre nincsenek bővebb információk.

Zefil 1994-ben, szülőhelyén, Pécsen szervezte meg első hiphop-buliját, ahol akkor még CD-ről és kazettákról pakolta a zenét, de nem sokkal később áttért a bakelitre, és nem is jött le róla soha. Folyamatosan fejlesztette a mixelési és skratch technikáját, közben pedig folyamatosan szervezte a bulikat. 2005-től ezt még nagyobb volumenben művelte, mikor két társával elkezdte szervezni a Crazy Stylez-bulikat, ahová olyan világhírű rapelőadók jöttek el, mint Snoop Dogg, Xzibit, a Naughty By Nature, Methodman, az Onyx stb. Saját zenéket is gyártott, olyanokkal adott ki dalokat közösen, mint MC Kemon, Funktasztikus, Deadly Hunta vagy Afu-Ra.

Búcsúztatója vasárnap este hatkor lesz a pécsi Ti-Ti-Tában, ehhez kapcsolódóan a barátai az alábbi felhívást tették közzé:

Mély fájdalommal és megrendülten tudatjuk, kedves barátainkal hogy a mi szeretett dj társunk, barátunk, haverunk, Dj ZEFIL (Szobics Ferenc) Örökre itt hagyott bennünket.... Búcsúztatója Vasárnap lesz a Ti-Ti-tá ban 18:00... Az alábbi számlaszámon fogadjuk a hozzájárulásokat hogy méltóságban temethessük el minden segítség jól jön bármekkora is az .... A megjegyzésbe írjátok bele hogy ZEFIL..



Erdősi Gréta

50400113-16031966

IBAN szám: HU64 5040 0113 1603 1966 0000 0000

Mohácsi Takarék Bank