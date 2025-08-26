Már fél éve hiába keresnek egy baranyai fiút
2025. augusztus 26. kedd 18:30
A szigetvári rendőrök a lakosság segítségét kérik a 16 éves fiú eltűnése kapcsán.
A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Jákovics Krisztián Dominik ügyében.
A 16 éves fiú 2025. február 17-én engedély nélkül távozott a szigetvári lakásotthonból. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A fiú körülbelül 160 cm magas, sovány testalkatú, szeme barna, haja rövid, sötétbarna.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
