Már egyenesen veszélyes Pécsett a levegő minősége
2026. január 17. szombat 14:59
A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.
Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegője egészségtelen.
Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége.
Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.
MTI
