A NAV baranyai munkatársai január 19. és 25. között kedden a pécsi, szerdán pedig a komlói edző- és fitnesztermekben végeznek ellenőrzéseket.
Kondizni mennek a héten a NAV baranyai ellenőrei
2026. január 18. vasárnap 11:43
A NAV baranyai munkatársai január 19. és 25. között kedden a pécsi, szerdán pedig a komlói edző- és fitnesztermekben végeznek ellenőrzéseket.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Változik a menetrend Baranyában,...
- Templomban szemelte ki idős áldozatát...
- Baranyában három helyen is fát vágnak...
- Februárban kiderül, hány sasmadár...
- Újabb találkozóra hívja a fiatal...
- Kondizni mennek a héten a NAV...
- Továbbra is hajózási korlátozások...
- Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai...
- Ha ilyen csokit, sütit, rágót vett,...
- Átadták szombaton a felújított...