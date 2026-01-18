Továbbra is hajózási korlátozások vannak a Duna mohácsi szakaszán, erősödni fog a jégzajlás
2026. január 18. vasárnap 09:40
Továbbra is tilos a kishajók és a csónakok közlekedése a Duna Mohács és Szap közötti szakaszán. Az előrejelzés szerint a jégzajlás a jövő héten erősödni fog.
Az ismét egyre keményebb éjszakai fagyok, a nulla fokos vízhőmérséklet, valamint a rendkívül alacsony vízállás egyaránt segíti jégképződést a Dunán.
Az előrejelzés szerint ma és hétfőn még gyengül a jégzajlás, utána viszont egészen jövő hét végéig erősödni fog.
A helyzet már korábban indokolttá tette hajózási korlátozások bevezetését, így megtiltották a kishajók és a csónakok közlekedését Mohács és Szap Között a Dunán, mivel ezekre a vízi járművekre már közvetlen veszélyt jelent a zajló jég. Ez a rendelkezés továbbra is érvényben van.
A korlátozások a nagyobb hajókra, így a kompokra nem terjednek ki, a révátkelés Mohácsnál egyelőre zavartalan.
M. B. - Fotó: police.hu
