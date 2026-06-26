Kisteherautóval ütközött egy személygépkocsi, mentőre is szükség volt
2026. június 26. péntek 13:53
Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze Szigetváron, a Dencsházai út és a József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomnál, pénteken kora délután.
A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végzik.
A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
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