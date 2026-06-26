Kisteherautóval ütközött egy személygépkocsi, mentőre is szükség volt

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze Szigetváron, a Dencsházai út és a József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomnál, pénteken kora délután.

A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végzik.

A helyszínre mentő is érkezett.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.