Visszakapta az ellopott szivattyúját a baranyai gazda

Csányoszró külterületén található dinnyeföldről loptak el június 23-án egy öntözéshez használt 70 ezer forint értékű szivattyút.

A sellyei rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt.

A 28 éves helyi férfit elfogták és előállították, majd kihallgatták. A lopott szivattyú is előkerült, így azt lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának.

A gyanúsított ellen lopás miatt nyomoz a Siklósi Rendőrkapitányság