Visszakapta az ellopott szivattyúját a baranyai gazda
2026. június 26. péntek 11:30
Csányoszró külterületén található dinnyeföldről loptak el június 23-án egy öntözéshez használt 70 ezer forint értékű szivattyút.
A sellyei rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt.
A 28 éves helyi férfit elfogták és előállították, majd kihallgatták. A lopott szivattyú is előkerült, így azt lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának.
A gyanúsított ellen lopás miatt nyomoz a Siklósi Rendőrkapitányság
Forrás: police.hu
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