Kidőlt fák, leszakadt ágak: rengetegszer riasztották hétvégén a tűzoltókat
2025. november 24. hétfő 10:41
A hétvégi műszaki mentések jelentős részére a havazás miatti favágások miatt volt szükség.
A hó súlya alatt több fa kidőlt, faágak szakadtak le, vasúti, közúti és gyalogos forgalmat akadályoztak.
A legtöbbször Komló térségében avatkoztak be az egységek, de Orfű és Pécs közelében is több alkalommal volt szükség a tűzoltókra.
Néhány alkalommal már az egységek kiérkezése előtt eltávolították az útakadályokat, de a káresetek jelentős részét a pécsi és komlói hivatásos tűzoltók számolták fel, emellett a szigetvári és dombóvári hivatásos, valamint magyarszéki és mecseknádasdi önkéntes tűzoltók munkájára is szükség volt.
Lakóépületekben nem keletkezett kár, azonban Komlón, a Gagarin utcában két parkoló személyautó károsodott, miután nagy méretű faág hasadt rájuk. A komlói egység a faágat motoros láncfűrésszel eltávolította.
Személyi sérülés egyik esetben sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
