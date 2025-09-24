Két nő rabolt ki egy férfit az utcán Pécsett
2025. szeptember 24. szerda 07:38
A pécsi nyomozók egy 42 éves újpetrei nőt vettek őrizetbe szeptember 20-án.
Azzal gyanúsítják, hogy aznap éjszaka Pécsett, az utcán pénzt kért egy férfitól, majd - miután kevesellte a kapott összeget - megpróbálta elvenni a pénztárcáját.
A dulakodás közben a tárca elszakadt, és a nő megszerezte a maradék pénzt. Megpróbálta a férfi mobiltelefonját is elvenni, azonban ez végül nem sikerült, az időközben odaérő, és szintén fenyegetőző 33 éves társával együtt elmenekültek.
A rendőrök pár órán belül azonosították a feltételezett elkövetőket, majd elfogásukat követően előállították őket a rendőrkapitányságra, ahol mindkettőjüket kihallgatták.
Rablás bűntett miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság, az idősebb nőt őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság szeptember 22-én elrendelt.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Két nő rabolt ki egy férfit az utcán...
- Fáklyás zarándoklat indul a...
- Könnyű súlyok, nehéz sorsok - most a...
- Baleset miatt teljes útzár van a 6-os...
- Keddtől ismét jön a pótlóbuszozás a...
- Iskolába indult, aztán nyoma veszett...
- A Boban Markovic Orchestar is...
- Fának hajtott, súlyosan megsérült egy...
- Prostitúcióra kényszerítés miatt áll...
- A reménytelenség pécsi utcája: a...