Két nő rabolt ki egy férfit az utcán Pécsett

A pécsi nyomozók egy 42 éves újpetrei nőt vettek őrizetbe szeptember 20-án.

Azzal gyanúsítják, hogy aznap éjszaka Pécsett, az utcán pénzt kért egy férfitól, majd - miután kevesellte a kapott összeget - megpróbálta elvenni a pénztárcáját.

A dulakodás közben a tárca elszakadt, és a nő megszerezte a maradék pénzt. Megpróbálta a férfi mobiltelefonját is elvenni, azonban ez végül nem sikerült, az időközben odaérő, és szintén fenyegetőző 33 éves társával együtt elmenekültek.

A rendőrök pár órán belül azonosították a feltételezett elkövetőket, majd elfogásukat követően előállították őket a rendőrkapitányságra, ahol mindkettőjüket kihallgatták.

Rablás bűntett miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság, az idősebb nőt őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság szeptember 22-én elrendelt.