Két baranyai város kerül a NAV revizorainak célkeresztjébe
2025. október 26. vasárnap 15:02
A NAV baranyai munkatársai október 27. és november 2. között szerdán Szigetváron, csütörtökön Sásdon a koszorút, virágot, mécsest és egyéb szezonális terméket árusítókat, a vármegye egész területén pedig a vendéglátóhelyeket és a virágkereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
