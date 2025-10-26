A Vatikánban fogadja Orbán Viktort XIV. Leó pápa
2025. október 26. vasárnap 11:33
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.
MTI
