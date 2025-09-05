Karambol miatt lezárták az egyik alagutat az M6-oson

Az autópályán a Pécs felé vezető oldalon baleset miatt lezártak egy alagutat pénteken reggel.



Információink szerint a "D" jelű alagútban egy kamion és egy személyautó ütközött össze.

A forgalmat megállították.

Aki teheti, térjen le a 163-as km-nél a Bátaszék-Baja csomópontnál és az 56-os főúton kerüljön a Dunaszekcső-Lánycsók útvonalon.



