Borzalmas módon végzett csecsemőjével egy lány egy pécsi kollégium wc-jében

2025. szeptember 04. csütörtök 09:18

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta.

 

A tizenöt éves lány már várandósan kezdte meg a 2023-as tanévet egy pécsi
gimnáziumban.

A terhességét bő ruházattal igyekezett eltitkolni, a hozzátartozóinak, ismerőseinek nem szólt, terhesgondozásra nem járt, a testnevelés órákon inkább vállalta a felszerelés hiánya miatti szaktanári figyelmeztetést.

Terhességének 28. hetében este 9-kor beindultak a tolófájások, ám erről nem szólt a kollégiumi nevelőnek - aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében -, hanem több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg gyermekét, akit ott hagyott a wc- kagylóban.

Végül az erősen vérző leányanya szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.


Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlottat bűnösnek mondta ki
tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntettében, ezért vele szemben 4 év javítóintézeti nevelést rendelt el.

Az ítélet ellen a vádlott és törvényes képviselője felmentésért, védője elsődlegesen
felmentés, másodlagosan enyhébb intézkedés alkalmazása végett fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben
az elsőfokú bíróság ítéletének kisebb módosításokkal történő helybenhagyását
indítványozta.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.

Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség