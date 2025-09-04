Borzalmas módon végzett csecsemőjével egy lány egy pécsi kollégium wc-jében

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta.

A tizenöt éves lány már várandósan kezdte meg a 2023-as tanévet egy pécsi

gimnáziumban.

A terhességét bő ruházattal igyekezett eltitkolni, a hozzátartozóinak, ismerőseinek nem szólt, terhesgondozásra nem járt, a testnevelés órákon inkább vállalta a felszerelés hiánya miatti szaktanári figyelmeztetést.

Terhességének 28. hetében este 9-kor beindultak a tolófájások, ám erről nem szólt a kollégiumi nevelőnek - aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében -, hanem több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg gyermekét, akit ott hagyott a wc- kagylóban.

Végül az erősen vérző leányanya szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.



Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlottat bűnösnek mondta ki

tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés

bűntettében, ezért vele szemben 4 év javítóintézeti nevelést rendelt el.



Az ítélet ellen a vádlott és törvényes képviselője felmentésért, védője elsődlegesen

felmentés, másodlagosan enyhébb intézkedés alkalmazása végett fellebbezett.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben

az elsőfokú bíróság ítéletének kisebb módosításokkal történő helybenhagyását

indítványozta.



Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.