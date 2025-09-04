Borzalmas módon végzett csecsemőjével egy lány egy pécsi kollégium wc-jében
2025. szeptember 04. csütörtök 09:18
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását indítványozta.
A tizenöt éves lány már várandósan kezdte meg a 2023-as tanévet egy pécsi
gimnáziumban.
A terhességét bő ruházattal igyekezett eltitkolni, a hozzátartozóinak, ismerőseinek nem szólt, terhesgondozásra nem járt, a testnevelés órákon inkább vállalta a felszerelés hiánya miatti szaktanári figyelmeztetést.
Terhességének 28. hetében este 9-kor beindultak a tolófájások, ám erről nem szólt a kollégiumi nevelőnek - aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében -, hanem több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg gyermekét, akit ott hagyott a wc- kagylóban.
Végül az erősen vérző leányanya szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.
Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék a fiatalkorú vádlottat bűnösnek mondta ki
tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntettében, ezért vele szemben 4 év javítóintézeti nevelést rendelt el.
Az ítélet ellen a vádlott és törvényes képviselője felmentésért, védője elsődlegesen
felmentés, másodlagosan enyhébb intézkedés alkalmazása végett fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben
az elsőfokú bíróság ítéletének kisebb módosításokkal történő helybenhagyását
indítványozta.
Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
