Több áruházlánc kiegészíti a nyugdíjasok utalványait
2025. szeptember 04. csütörtök 17:00
Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat több bevásárlóhelyen is - közölték áruházláncok csütörtökön az MTI-vel.
Az Aldi arról tájékoztatott, hogy 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetett vásárlásokhoz.
A nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál, és november 30-ig váltható be - írták.
A Lidl vásárlásonként 500 forintos kupont ad azoknak nyugdíjasoknak, akik legalább 5 ezer forintért az üzleteikben vásárolnak utalvánnyal.
Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban - közölték.
A Magyar Posta szeptember elsején kezdte meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több áruházlánc kiegészíti a...
- Tizenegy intézmény nyert el...
- Mohácsi diák nyerte a nemzetközi...
- A pécsi alagút helyett majdnem...
- Teljesen kiégett egy garázs, s benne...
- Továbbra is nálunk a legolcsóbb a gáz...
- Borzalmas módon végzett csecsemőjével...
- Felfalta a város a legendás pécsi...
- Két embert leszúrt egy férfi Komlón,...
- Mohácsról, Bátaszékről is indul...