Két embert leszúrt egy férfi Komlón, elítélték

Tizenhárom év fegyházbüntetéssel sújtotta a Pécsi Törvényszék első fokon azt a férfit, aki 2024 júliusában késsel életveszélyes sérüléseket okozott volt élettársának és egy férfinak Komlón - közölte a bíróság.

A közleményben azt írták, hogy a vádlott és a sértett nő élettársak voltak, de mivel a vádlott többször agresszív volt, egy alkalommal pedig meg is ütötte, a nő elköltözött ötéves gyermekével egyik barátnője komlói lakásába.

A férfi 2024-ben egy júliusi napon találkozni akart a nővel, aki ebbe beleegyezett, a sértett barátnője pedig azzal a feltétellel engedte be a lakásba a vádlottat, hogy ott semmilyen veszekedés, erőszakos magatartás nem történik.

A vádlott aznap a lakásban aludt, majd másnap délután arra kérte a sértettet, hogy menjen vele.

Miután ezt a nő megtagadta, a férfi egy a lakásban talált késsel több alkalommal megszúrta a sértettet a felsőtestén, miközben közölte vele, hogy most meghal. Ezt követően a vádlott a lakásban tartózkodó férfihez lépett, őt a felsőtestén szintén többször megszúrta, majd elmenekült, menekülés közben pedig a kést eldobta.

A férfi Budapestre utazott, onnan felhívta a nő édesapját, s azt mondta neki, hogy ha elkapja őt és a családját, úgy járnak, mint a lánya, megszurkálja őket a legkisebbtől a legnagyobbig. A vádlottat két nappal a tettét követően fogták el a fővárosban.

A megtámadott nőn és a férfin életmentő beavatkozásokat kellett végrehajtani, a férfi lépének eltávolítása miatt maradandó fogyatékosságot is szenvedett.

A vádlottat több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és zaklatás miatt tizenhárom év fegyházra ítélte a bíróság, egyben megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítése végett fellebbezést jelentettek be, így az ítélet nem jogerős.