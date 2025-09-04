Teljesen kiégett egy garázs, s benne egy autó is Pécsett

Hegesztési munkálatok miatt égett teljes terjedelmében egy lakóházzal egybeépített garázs tegnap délután Pécsett, az Abaligeti úton.

A tulajdonos a melléképületben lévő gépjárművén dolgozott, amikor egy kipattanó szikra meggyújtotta a benzincsövet.

A személyautót nem tudták kivinni, az is kiégett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat, így a tűz a családi házra nem terjedt át.

A tulajdonos égési sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.