Teljesen kiégett egy garázs, s benne egy autó is Pécsett
2025. szeptember 04. csütörtök 11:18
Hegesztési munkálatok miatt égett teljes terjedelmében egy lakóházzal egybeépített garázs tegnap délután Pécsett, az Abaligeti úton.
A tulajdonos a melléképületben lévő gépjárművén dolgozott, amikor egy kipattanó szikra meggyújtotta a benzincsövet.
A személyautót nem tudták kivinni, az is kiégett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat, így a tűz a családi házra nem terjedt át.
A tulajdonos égési sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
