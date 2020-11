Kabátzsebből lopott 12 és félmilliót egy baranyai fiatal

A siklósi rendőrök lopás, kábítószer birtoklása és kiskorú veszélyeztetése miatt nyomoztak.

Egy beremendi férfi 2020. április 18-án tett feljelentést a rendőrségen, mert április 9-e és 17-e között valaki bement a házába, és a szekrényben lévő kabátja zsebéből ellopott 12,5 millió forintot.

A rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy a férfi nevelt lányának barátja többször is egyedül maradt az ingatlanban, majd az egyik alkalommal kilopta a pénzt a kabátból. A nyomozás során az is kiderült, hogy a bűncselekmény elkövetésében a fiú anyja is segédkezett, a felbujtó pedig a nő új barátja volt.

Gyanúsítotti kihallgatásukon mindhárman részletes beismerő vallomást tettek. Elmondták, hogy a pénz nagy részét felélték, a felbujtó pedig azt is elmondta, hogy a pénzből autót vett, rendezte korábbi tartozásait, illetve a kábítószer-fogyasztását is ebből fedezte.

Mindhárom gyanúsítottnál felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, amelyet később a szakértői vizsgálat alá is támasztott.

A rendőrök a felbujtótól közel kétszázezer forintot, karórákat, ékszereket, telefont és egy autót is lefoglaltak.

A gyanúsítottak az eljárás során a kár teljes összegét visszautalták a sértettnek.

A 33 éves szegedi felbujtó, a 41 éves siklósi nő, valamint a 18 éves fia ellen lopás és kábítószer birtoklása miatt nyomozott a Siklósi Rendőrkapitányság. Az anyát és az élettársat - tekintettel arra, hogy a fiú az elkövetés idején még nem töltötte be a 18. életévét - kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsította a hatóság.

A rendőrök az ügy vizsgálatát befejezték, és az iratokat a napokban megküldték az ügyészségnek.