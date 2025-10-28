Járműhiba okozott fennakadást a Pécs-Mohács vasútvonalon

A Villányból 5:23-kor Mohácsra indult személyvonat Bólytól jelentős késéssel indult tovább járműhiba miatt.

a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra induló személyvonat (8110) csak Villányig közlekedett,

a Mohácsról 5:56-kor Pécsre induló személyvonat (38829) helyett Villányig pótlóbusz közlekedett, utasai Villánytól a következő Pécsre tartó vonattal (8117) vagy párhuzamos VOLÁN járattal utazhattak tovább,

a Pélmonostorról 7:02-kor Villányba induló személyvonat (8147) nem közlekedik.

A pótlóbusz megállóhelyei:

Mohács vasútállomás

Mohács, Újváros

Nagynyárád vasúti megállóhely

Bóly vasútállomás

Márok, Petőfi utca

Villány vasútállomás

Képünk illusztráció.

