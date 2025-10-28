Járműhiba okozott fennakadást a Pécs-Mohács vasútvonalon
2025. október 28. kedd 08:07
A Villányból 5:23-kor Mohácsra indult személyvonat Bólytól jelentős késéssel indult tovább járműhiba miatt.
a Pécsről 5:08-kor Pélmonostorra induló személyvonat (8110) csak Villányig közlekedett,
a Mohácsról 5:56-kor Pécsre induló személyvonat (38829) helyett Villányig pótlóbusz közlekedett, utasai Villánytól a következő Pécsre tartó vonattal (8117) vagy párhuzamos VOLÁN járattal utazhattak tovább,
a Pélmonostorról 7:02-kor Villányba induló személyvonat (8147) nem közlekedik.
A pótlóbusz megállóhelyei:
Mohács vasútállomás
Mohács, Újváros
Nagynyárád vasúti megállóhely
Bóly vasútállomás
Márok, Petőfi utca
Villány vasútállomás
Képünk illusztráció.
Forrás: Mávinform
