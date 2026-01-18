Ismét biztonságos a jég, lehet korcsolyázni Orfűn
2026. január 18. vasárnap 17:18
Ismét lehet korcsolyázni a Pécs-tavon. A jég vastagsága újra elérte a biztonságos 10 centimétert, de a jégen tartózkodás csak a a kordonozott területen belül engedélyezett, közölte a rendőrség.
Jégre menni csak a sziget vonalától délre biztonságos, a tó egyéb pontjain tilos és veszélyes.
Továbbra is kérik, kerüljék a nagyobb, 20-30 fős csoportosulásokat, a gyerekek mellett pedig mindig legyen felnőtt felügyelet is!
Forrás: police.hu
