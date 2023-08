Indul az évad: tíz premierrel várja a közönségét a Pécsi Nemzeti Színház

Tíz premierrel, köztük öt nagyszínházi produkcióval várja a közönségét a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) a 2023/24-es évadban - jelentette be a társulat igazgatója a - hagyományteremtő szándékkal - a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szőlőbirtokán tartott keddi évadnyitó sajtótájékoztatón. Lipics Zsolt Jászai Mari-díjas színművész, aki az évad során rendezőként is bemutatkozik a teátrumban, közölte: az évadtól Kovács Panka és Katona Levente színművészekkel kiegészülő társulat - ahogy a korábbi években - továbbra is sokszínű repertoárral igyekszik megszólítani minden korosztályt.

Vidákovics Szláven, a teátrum művészeti vezetője közölte: az előző évadban több mint nyolcvanezer nézőt fogadott a teátrum, a nézők pedig átlagosan több mint kilencven százalékban foglalták el a székeket, a publikumtól érkező visszajelzések pedig pozitívak voltak.



Az évad bemutatóit ismertetve közölte: saját rendezésében - a Pannon Filharmonikusok zenekar és a Pécsi Balett táncművészeinek közreműködésével - a nagyszínházban szeptemberben Lehár Ferenc A víg özvegy című nagyoperettjét mutatják be.



Októberben érkezik Bagó Bertalan rendezésében Neil Simon Furcsa pár című komédiája, míg decemberben szintén egy Vidákovics-rendezés jön Robert Thomas Nyolc nő című bűnügyi komédiájával.



Jövő februárban David Seidler darabját, a 2011-ben számos díjjal jutalmazott azonos című film történetét színpadi változatával debütál rendezőként Lipics Zsolt.



A Pécsi Balett társulata szeptemberben Dubrovay László Faust, az elkárhozott című táncdrámáját mutatja be a balett művészeti vezetője, a Harangozó-díjas Vincze Balázs rendezésében.



A kamaratermi produkciók között elsőként egy gyermekeknek szóló musicalt visznek színre szeptemberben: a Rozsda Lovag és a kísértet című darabot Jörg Hilbert és Felix Janosa írta, míg a Kossuth-díjas Bozsik Yvette rendezi. Októberben Bodonyi József rendezésében kerül színpadra Yasmina Reza Az öröklés istene című vígjátéka, majd novemberben a Pécsi Balett előadásában a klasszikus Hófehérke és a hét törpe kerül színpadra mesebalett formájában. A produkciót a Kossuth- és Liszt-díjas érdemes művész Uhrik Teodóra rendezi, míg Czebe Tünde és Vincze Balász Harangozó-díjas művészek koreografálják.



Jövő év áprilisában Tallér Zsófia Mátyás király vándorúton című meseoperáját tekintheti meg a kamaraterem publikuma Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes rendezésében, míg a PNSZ stúdiószínházában februártól játsszák Václav Havel Audiencia című társadalmi szatíráját Jászai-díjas Füsti Molnár Éva rendezésében.



Gulyás Dénes a gyerekeknek szóló opera kapcsán kiemelte: az elmúlt évadokban rendkívül sikerrel mutattak be családokat és gyermekeket megcélzó produkciókat, ezért döntöttek úgy, hogy idén is sok ilyen előadás lesz, s Pécsre hozzák Tallér Zsófia korábban a Magyar Állami Operaházban futó művét, a Mátyás király vándorúton című produkciót.



Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője közölte: idén 17. alkalommal rendezik meg a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót szeptember 15. és 18. között. Hozzáfűzte: az idei rendezvény célja a fiatal korosztály megszólítása lesz, éppen ezért több olyan produkciókat tűztek műsorra, amelyek fogyaszthatók a legkisebbek számára is. A találkozón így a Vuk, a Csizmás kandúr, Max és Móric, továbbá az Álom, álom, kitalálom című darabokat is megtekintheti a közönség.



A teátrum tizenkét - a legtöbb műfajt felölelő - produkciót tart műsoron a következő évadban az elmúlt években bemutatott darabok közül, így a közönség - a többi között - továbbra is megnézheti a Miniszter félrelép, a Chicago, Az üvegcipő, a Teljesen idegenek és az Utánképzés ittas vezetőknek című darabokat.



A színház produkcióiról, a jegy- és bérletvásárlási tudnivalókról a pnsz.hu, míg a nemzetközi tánctalálkozó programjairól a tanctalalkozo.hu oldalon olvashatók további részletek.