Íme a választás menetrendje: hamarosan indul a kampány, Baranyában is küzdenek a kegyeinkért

Kis pártok, ismeretlen nevek

A nem parlamenti pártok némelyike is nyilvánosságra hozta listáját. Az Együtt a baranyai 1. kerületben Berkecz Balázst indíthatja, feltéve, hogy a politikus ellen jelenleg is zajló etikai vizsgálat nem zárul a jelölt pártból való kizárásával. A párt a második választókerületben Rajnai Attilát, a harmadikban Jenei Zsanettet, míg Szigetváron dr. Vass Péternét állítja csatasorba. A Bokros Lajos által vezetett Modern Magyarországért Mozgalom (MoMa) körül még kisebb bizonytalanság érezhető. Az egykori KSH-elnök Mellár Tamás pécsi közgazdász ugyanis előbb a szervezet színeiben indult volna, ám később magát független indulónak aposztrofálta, így még nem biztos, hogy milyen színekben jelölteti magát Pécsen (ha egyáltalán elindul). Mindenesetre a második kerületben Tukora Gábort nevezik be a versenybe, a harmadikban Matula Gergely, míg a negyedikben Bérdi László neve állhat a szavazólapon.