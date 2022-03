Hollywood már csak emlék, Csobán-Katits Bernadettet a képernyőn mégis sokszor láthatjuk

Bár egykoron vonzotta a színészet, az Amerikai Egyesült Államokba gyermekek felügyeletére szerződött Csobán-Katits Bernadett. A nyelvtudását is igyekezett tökéletesíteni, miközben a filmvilág egyik központjában is szerencsét próbált. Igaz, csak statisztaszerepeket kapott, de legalább pár filmcsillaggal találkozhatott, ha csupán futólag is. A pécsi hölgy számára már kizárólag emlékkép az amerikai álom. De megmutatkozni itthon is lehet, legfeljebb a televíziós képernyőn, ami nem pontosan ugyanaz, mégis hasonló.





Nem igazán tudott jól énekelni, ezért a magyar színművészeti képzésben, a felvételi során kihullott a rostán Katits Bernadett. Maradt neki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, még 1992-ben. Magyar-angol szakon az abszolutórium teljesítése után elhalasztotta az államvizsgáját. Nekivágott a nagyvilágnak, vonzotta Los Angeles, illetve Hollywood.



- Szerencsésnek vallhatom magam, mert az ottani fiatalok közül rengetegen csak spanyolul tudtak, mivel sokan érkeztek közülük Mexikóból - emlékezett vissza a felsőfokú tanulmányai utáni időszakra Csobán-Katits Bernadett. - Lévén, hogy itthon elég hosszú időn keresztül tanultam az angolt, előnyt élveztem velük szemben. Mert nem kizárólag gyermekfelügyeletet tudtam vállalni, de képes voltam tanulni velük. Azzal pedig a családok felnőttjeiről számos terhet levehettem. Mindez az órabéremen is meglátszott.

Mikrofonnal a kézben Az arca, a hangja sokak számára lehet ismert. A férjezett Csobán-Katits Bernadett pécsi pedagóguscsaládból származik. A helyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően a fővárosban járt egyetemre. Az amerikai kirándulás után itthon megszerezte a diplomáját. A Pannon Televízió szerkesztő-riporterét rendszeresen láthatják a nézők. Mivel korábban atletizált, ezért a sportadásokban szintén otthonosan mozog.

- Jelentős volt az eltérés a két összeg között?



- Számokban kifejezve nem, ám értékben mindenképpen. Hiszen míg mások 6-7 dollárt kaptak, addig nekem már 10 jutott. Havi szinten azért ennek már súlya lehetett. Főleg, ha valaki szeretett volna lakást fizetni, autót vásárolni. Ami az akkori továbblépés zálogának számított.



- Teljesen más együtt élni egy famíliával, mint ugyanott napról-napra dolgozni, de távolabb lakni?



- Hamar kikerültem a szabadabb életbe. Több magyarral összefogva megérte ingatlant bérelnünk. Ott szereztem meg az amerikai jogosítványt, számlaképessé váltam, ezzel csökkentve a kiszolgáltatottságot. Így kerülhettem be a filmiparba is, igaz annak kizárólag a külső köréig jutottam.



- Nehéz betörni a szakmába?



- Csupán a magam példáját ismerem részletesen. A Walt Disney, illetve az Universal stúdió egy-egy munkatársának lurkóival kerültem közvetlen kapcsolatba. A szüleik ajánlottak be statisztának. Ilyenkor azért rugalmasnak kötelező lenni, esetenként éjjel is rendelkezésre kellett állni. Pár jelentet akár tizenötször is fel lehetett venni. Máskor meg nyáron téli pillanatokat rögzítettünk. Negyven fokban, télikabátban nem volt nagy öröm izzadni.



- Szöveges feladatot soha nem kapott?



- Jó lenne most is a nagy monológommal hencegni, de az pillanat nem érkezett el. Egyszer azért megszólalhattam, bár az is legfeljebb két mondatból állt.



- Ezek szerint a nagy felfedezés esélye is elkerülte?



- Azért ilyen felfutásra nagyon csekély a lehetőség. Legfeljebb azzal dicsekedhetek, hogy utánam érkezett egy jelentbe Robin Williams, esetleg Jack Lemmon. Sokkal többre nem futotta az erőmből, tehetségemből. Az egyetemen az utolsó vizsga után legkésőbb három évvel jelentkezni kellett az államvizsgákra. Ezért intettem búcsút a nagy lehetőségek hazájának. De azért a 15 perc hírnév című filmet látva mindig nagyot dobban a szívem, hiszen egy kicsi részem akadt benne. Ott Robert De Niro „kollégájává" válhattam, bár erről ő nem tudhat.