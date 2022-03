Hirth Ferenc és dr. Kukai Tibor az idei Tüke-díjas, Konkoly Zsófiáé az Ifjúsági Tüke-díj - Képgaléria!

Szerdán este a pécsi székesegyházban adták át a Tüke-díjat. A Tüke Alapítvány a pécsi polgárok ajánlásának figyelembe vételével úgy döntött, idén Hirth Ferenc és dr. Kukai Tibor kapja a rangos elismerést. Az Ifjúsági Tüke-díjat Konkoly Zsófiának ítélték. A civil szervezet részére adományozott elismerő oklevelet és emlékérmet a A Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportja és a Tölösi Péter Alapítvány, képviselője vehette át.

Szerdán immár tizenkilencedik alkalommal adták át Pécsett a Tüke-díjat.

Délután a pécsi székesegyházban ünnepi szentmisét tartottak, ahol átadták az elismeréseket, majd este a Dóm Kőtárban folyatódott az ünnepség.

A kuratórium úgy határozott, figyelemmel kísérve a polgárok által javasolt személyek életútját, szakmai tevékenységét, hogy kiemelkedő, példaadó tevékenysége elismeréseként, 2022-ben két személynek adományoz Tüke-díjat és egy személynek adományozza a közelmúltban alapított Ifjúsági Tüke-díjat, valamint két civil

szervezetet részesít elismerésben.

A Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja megalakulásának 30 éves évfordulójára emlékezve, Pécs város mindenkori vezetői, polgárai, közösségei, és különösen a rászorulók számára hasznos, önzetlen, önkéntes, magas etikai alapelveket tanúsító, munkájukért, az így keletkezett értékek elismeréséért, köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki, a csoport korábbi és jelenlegi vezetőinek, tagjainak.

Az alapítók, Dr. Nagy Ibolya és Szentgyörgyváry Károly szellemiségét jól példázza az a

gondolat, amely azt mondja: „nincs olyan gond, amit jó akarattal, Isten segítségével előbb vagy utóbb nem lehet megoldani."

Munkájuk jól mutatja, hogy jószolgálati tevékenységük, minden érintett javát szolgálja, indokolta döntését a kuratórium.

2022-ben az elismerésben részesülő másik civil szervezet, megalakulásának 30 éves évfordulójára emlékezve, a Tölösi Péter Alapítvány, megalakulásának 30 éves évfordulójára emlékezve.



A döntés indoklásaként elhangzott, hogy Pécs város mindenkori vezetői, polgárai, és különösen a rászoruló gyermekek és családtagjaik számára nélkülözhetetlen, önzetlen, magas etikai alapelveket tanúsító, munkájuk elismeréséért, köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki, az alapítvány korábbi és jelenlegi vezetőinek, tagjainak.



Köszönetünket arra alapozzuk, hogy az alapítvány a komplex prevenciós és rehabilitációs segítségnyújtás megvalósításához rendkívül sokrétű tevékenységet végezve, segíti elő a gyógykezelés testi és lelki megterhelés okozta problémák enyhítését.



Az alapítvány tevékenysége az elmúlt 30 évben jól mutatja, hogy a kezelt és gondozott

gyerekek könnyebben megküzdenek az előttük tornyosuló egészségügyi nehézségekkel."

A 2017-ben alapított Ifjúsági Töke-Díjat a kimagasló sportolói tehetségű fiatal úszónőnek, az eddig elért példátlan hazai és nemzetközi sikereiért Konkoly Zsófiának, Tokió paralimpiai bajnokának adományozta a kuratórium.

Konkoly Zsófia Pécsett született, 2002-ben. Klubja a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Az úszással 6 évesen ismerkedett meg, első edzője Szamek Katalin volt.

Nehéz, edzésekkel teli időszak kellet a kiemelkedő nemzetközi eredmények eléréséig,

amelyek 2015-től mutatják sikereit.

A szülői háttér és a Pécsi Sportiskolán belüli támogató közeg segítette és segíti a mai napig a mindennapi küzdelmekben, hiszen parasportolóként, ráadásul vidéki sportolóként sokszorosan nehezebb a feladatok teljesítése, mint az ép sportoló társaké.

Mindemellett a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tanulmányait az élsporttal kell

összeegyeztetnie.

Parasportolói úszóeredményeinek sikerei évről évre rangosabb eredményekben mutatták, hogy a hazai és a világ elit úszói közé tartozik. 2016-ban Rio de Janeiro-ban, 14 évesen élete első paralimpiáján 100 méteres

pillangóúszásban bronzérmet szerzett Magyarország legfiatalabb versenyzőjeként.



Nem könnyű évek következtek, fizikai és mentális problémákkal, de edzője segítségével túl lettek ezen, így, a további komoly siker érlelődött. 2021-ben a portugáliai Európa-

bajnokságon háromszor is szólt a magyar himnusz Zsófi tiszteletére, megmutatva, hogy

Zsófiból nem szállt el a tehetség, aranyérmeket nyert.



Majd a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott, 2021 nyarán megrendezett tokiói paralimpián 100 méteres pillangóúszásban új paralimpiai rekordot úszva szerzett aranyérmet, a 400 méteres gyorsúszásban és a 200 méteres vegyes úszásban pedig ezüstérmet, de ezekhez az eredményekhez még egy 5. és egy 6. helyet is szerzett, így a magyar küldöttség legeredményesebb sportolója lett.

Zsófi szerény és alázatos személyiségével, már most példakép minden mozgássérült gyermek számára.

A 2024-es párizsi paralimpián is rajtkőre szeretne még állni. Ebben a család mellett

a Pécsi Sportiskola és a felkészülését segítő szakemberek segítik, hogy folytatni tudja az élsporttal járó mindennapi küzdelmet. Pécs városa is méltán lehet büszke eredményeire, hangzott el az ifjú sportoló díjának átadásakor.

A kuratórium a XIX. alkalommal átadásra kerülő TÜKE-díjat, a polgárok által leadott,

közel azonos számú szavazatok alapján 2022-ben, két személynek, Hirth Ferencnek

és dr. Kukai Tibornak adományozta.

Hirth Ferenc az általa létrehozott és irányított, több mint 30 éve eredményesen működő vállalkozást, a folyamatos fejlődés, az új, műszaki utak keresése jellemzi, amellyel nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piac figyelmét is felkelti. Az elektronikai készülék és berendezésgyártással, komplex kivitelezéssel, ágazati innovációval

foglalkozó Kontakt-Elektro Kft. újabban a hidrogénüzemű tüzelőanyag-cellák

gyártása, fejlesztése terén tett komoly előrelépéseket. Ők voltak azok, akik a

tüzelőanyag cellák első működő egységét létrehozták. A fejlesztésekben, melynek

során 300 és 5000 Watt közötti üzemanyagcellákat hoznak létre, a Pécsi

Tudományegyetem Villamos és Informatikai Intézetével, mint stratégiai partnerrel

működnek együtt.



Ennek a fejlesztésnek, az egyéni felhasználási lehetőségektől, a távközlés, az

egészségügy, a hadászat, a vasúti forgalom valamint az egyéb lefedetlen területek

villamos energia ellátásában lehet komoly szerepe. Egyébként a találmány 1836-óta

ismert, de csak a 2010-es évtized közepén vált piacképessé.



Humán erőforrásaik, mérnöki tudásuk kiemelt szerepet kapnak a sikeres szakmai

pályázatok elnyerésében, mellyel hazai beszállítókkal tudja biztosítani az

üzemanyagcellák drága komponenseit a sorozatgyártáshoz. Munkájukban kiváló

partneri kapcsolatot és együttműködést alakítottak ki a MTA és a BME

szervezeteivel, mutatva, hogy napjainkban a kooperációra támaszkodva lehetünk

csak sikeresek.



Cégvezetőként időben felismerte, hogy a fejlődés csak magasan képzett

szakemberekkel elképzelhető. Szakmai csapatuk, közel ötven főt számlál, melyből

közel 1/3, magasan képzett mérnök. Egy részük, régebb óta foglalkozik a cég újabb

fejlődési profiljával, a PLC programozással, amely a termelésükben fontos szerepet

játszó, az ipari automatizáláshoz tartozó kapcsolószekrények gyártásában jelent

versenyelőnyt.



Sokrétű tevékenységükkel a világ számos országába eljutottak, mert munkájuk

jelentős része exportpiacokra irányul. Termelékenységük a gazdasági nehézségek ellenére folyamatosan növekszik, mely annak is köszönhető, hogy a nyereségük

jelentős részét, a szakmai fejlődés megteremtésére fordítják.



Cégvezetői filozófiája a szakmai tudás szerepének hangsúlyozása mellett, azt is

fontosnak tartja, hogy aki vállalatot alapít, az, annak és az ott dolgozóknak a sorsáért

is felelős. Nem véletlen, hogy a cég sikerei összeforrtak alapítója, Hirth Ferenc

emberi és szakmai érdemeivel, de a csapatmunka fontosságát is mutatják. Mint,

tudatos, előre és hosszútávra gondolkodó cégvezető, a vállalkozást úgy alakította,

hogy mára már fiai irányítják a céget.



A vállalkozást, kezdetektől fogva a piac igényeit kielégítő rugalmasság és az üzleti

korrektség jellemzi. Mint lokálpatrióta, sokat tett a városért is.



A díjazott munkásságából jól kiolvasható, hogy életét a becsületes, tisztességes és

segítőkészséget sugárzó életvitel jellemzi. Tevékenysége időszakában mindig is a

szakmai kapcsolatok formálására, erősítésére, a szakmai együttműködés fejlődést

szolgáló megvalósítására törekedett, küldetést és szolgálatot teljesítve. Életpályája

valamennyiünk számára azt mutatja, hogy nem elég álmodozni, terveket szőni,

sikeresen kell cselekedni, a szakmai közösség fejlődése érdekében. Jelölésével

bizonyossággá vált, hogy munkássága közel van a pécsi polgársághoz, megerősítve,

hogy fontos az általa végzett munka, segítve Pécs gazdasági életének gazdagabbá,

elismertebbé válását. Ebbéli munkájában erős motivációt jelent a több évtizede a

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara testületében végzett odaadó munkája.

A műszaki élet területén, a kihívásokat kedvelő, a fontos célokért

elkötelezett, önzetlen, a műszaki értékek fejlesztéséért végzett magas

színvonalú, munkája elismerését jelenti, a nagyszámú pécsi polgár ajánlása

a Tüke-díjra.



Életpályáját számos szakmai, közösségi és magas állami elismerés, köztük a

Magyar Érdemrend lovagkeresztje díj is végig kísérte. Személye Pécs és

Baranya iparának példaképe.

Dr. Kukai Tibor a magyar mérnökség családjának kiemelkedő tagja. Baranya megye

mérnökeit tömörítő Mérnöki Kamara szervezetének négy ciklus óta vezetője, a

tagság választása alapján.



Megyei tevékenysége mellett aktív szerepet vállal a magyar mérnökség legerősebb

önkormányzatában, az 1996-ban életre hívott Magyar Mérnöki Kamara és a

választmány tevékenységében, mert vallja, hogy:

a kamarai munkában való fokozott részvétel segíti elő, azt hogy a társadalom, a

környezet úgy tekintsen a mérnökre, mint a körülöttünk megvalósuló beruházások

legfontosabb szereplőjére.



Kukai Tibort egész életútja,- szinte tükeként-, Pécs városához köti, jelentős szerepet

vállalva Pécs város építészeti, a műszaki felsőoktatás, és egyben a PTE

fejlesztésében.



Mint a műszaki tudományok doktora, építőmérnökként, szakmérnökként, vagy

igazságügyi műszaki szakértőként, különböző magas rangú szakmai vezetői beosztásokban vett részt, jelentős, építés kivitelezési feladatokban, ipari,

kereskedelmi, oktatási, egyházi és kommunális építmények megvalósításában

Pécsen, a megyében, de az ország más területein is.



Tevékenységében kiemelkedő szerepet kapott a PTE egyetemi beruházások

lebonyolításában való részvétel épp úgy, mint a Világörökségi helyszínek (Késő

római temetőkápolna (Cella Septichora), Késő római sírépítmények, Felső sétatér és

promenád) megvalósításában végzett projektmenedzseri munka.



Kukai Tibor, mint egyetemi oktató és egyetemi vezető, közel 30 éve vesz részt a

felsőoktatás fejlesztésében. Figyelmet érdemel az ipar számára szervezett

különböző szakmai továbbképzések tematikájának kidolgozása és oktatása, a

vizsgabizottságok munkájában való részvétel. Nevéhez fűződik az építőmérnöki és

az épített környezet képzés akkreditálása, a külföldi egyetemekkel létrehozott

kapcsolatrendszer kiépítése.



Jelentős a tudományos szakmai munkássága, a konferenciákon való szervezői,

előadói részvétele, publikációk megjelentetése.



A díjazott több szakmai szervezet tagja, de számos közéleti, alapítványi, és egyházi

közösség munkáját segíti önzetlenül. E sokféle tevékenységből külön is

hangsúlyoznám, az egyház, az egyházközség beruházásaiban, 30 éve tartó

jótékonysági részvételét. Ezekből jelzésértékűen szeretnék kiemelni párat: a Pécsi

Kálvária, a Dzsámi rekonstrukció, a Széchenyi téren lévő Szentháromság szobor.



Mint a BMMK elnöke szakmai elhivatottsággal, igényes, precíz vezetői munkával,

lehetővé teszi a magyar mérnöktársadalom szakmai tudásának, elkötelezettségének

folyamatos növekedését. Értékteremtő tevékenysége, szakmai tisztessége, a benne

megjelenő innovatív szemlélet, a szakmai tudás átadására való törekvés, biztonságot

sugároz környezetének. Sokrétű tevékenysége pedig közvetíti azokat a tartalmakat,

melyeket másoknak is érdemes felelősséggel képviselni, mert az emberi, tisztesség

követendő példája.



Életútjának megismerésével bizonyossággá vált, hogy munkássága közel van a

pécsi polgársághoz, megerősítve, hogy fontos az általa végzett, a közösség javát is

szolgáló munka, segítve Pécs és az ország mérnöktársadalmának szakmai és

emberi fejlődését. Ugyanígy jelzi személyének elfogadottságát és elismertségét a

számos helyi, és magas állami kitüntetés is.



Életútjára jellemző az, az általa is megfogalmazott gondolat, miszerint „Alkotni

születtünk erre a földre, hogy szebbé tegyük az életet".



A kihívásokat kedvelő, a nemes célokért elkötelezetten, önzetlenül végzett,

értékes teljesítményt nyújtó, magas színvonalú, munkája elismerését jelenti,

a nagyszámú pécsi polgár ajánlása a Tüke-díjra, hallhattuk a díjazottak méltatásakor.