Hetvenhárom határsértőt tartóztattak fel hétvégén

Hetvenhárom határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 36, szombaton 28, vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 118 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - július 28-tól augusztus 3-ig - a feltartóztatottak száma 70 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 17 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.