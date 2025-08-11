Hetvenhárom határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. augusztus 11. hétfő 09:31
Hetvenhárom határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 36, szombaton 28, vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 118 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - július 28-tól augusztus 3-ig - a feltartóztatottak száma 70 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 17 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lesodródott az útról,...
- Most menjen szabadságra, aki teheti:...
- Hetvenhárom határsértőt tartóztattak...
- Kedden indul a Bőköz Fesztivál...
- Ez az oka, miért látunk kevesebb...
- Vízbe fulladt egy férfi az orfűi...
- A pécsi és a mohácsi szakrendeléseken...
- Vajon mikor tér vissza az igazi nyár?...
- Mutatjuk, merre járnak a NAV baranyai...
- A püspöki palota, a kincstár is...