Héthektáros ipari parkot létesítenek Pécs és Mohács között félúton, Szederkényben

Egy 7,1 hektáros ipari parkot létesítenek 613 millió forintból a Pécs és Mohács között félúton fekvő Szederkényben, az M60-as autópálya közelében - közölte szerdán a Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ).

A közleményben azt írták, hogy az ipari park kialakításának költségét teljes egészében a Terület- és településfejlesztési operatív program plusz (TOP Plusz) vissza nem térítendő támogatásából fedezik, a beruházás megvalósításához már átadták a munkaterületet a kivitelezőknek.

A projekt keretében átalakítják a településen átvezető 57-es út és az iparterület közlekedési kapcsolatát, megépül az iparterület belső úthálózata, kiépítik a vízellátást, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetését, valamint kialakítják a terület energiaellátási és közvilágítási hálózatát.



A közleményben Maml Balázs polgármestert idézve kiemelték, hogy már jelenleg is csaknem 200 vállalkozás működik a településen, ezek kiszolgálására jön létre az új gazdasági övezet az M60-as autópálya-lehajtójának közelében.

A településen és vonzáskörzetében rendelkezésre álló szakképzett munkaerő emellett jó alapot kínál új vállalkozások betelepülésére is - közölte.

Idézik Hargitai Jánost (KDNP), a térség országgyűlési képviselőjét is, aki szerint az épülő mohácsi Duna-híddal a térség "érdemi európai gazdasági vérkeringésbe" kerül, ami tovább erősíti új iparterületek létjogosultságát, amelyek a Pécs mellett tervezett nagy ipari parkkal egy hálózatba kapcsolódnak majd.

Őri Lászlót (Fidesz-KDNP), a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke pedig azt emelte ki a közlemény szerint, hogy a szederkényi iparterület kialakítása egy nagyobb baranyai iparfejlesztési csomag része, amelynek keretében több mint 4 milliárd forintból a vármegyében 7 helyszínen létesülnek új iparterületek, gazdasági övezetek.

Az MTI érdeklődésére a BMÖ közölte, hogy a teljes egészében a TOP Pluszból finanszírozott ipari parkba várhatóan a településen működő vállalkozások egy része költözik majd be, ezzel együtt a telkeket versenyeztetve, valószínűleg liciteljárások keretében értékesítik.

