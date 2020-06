Hétfőtől korlátozzák a Centrum-parkolóban a forgalmat

A jövőben a Centrum-parkoló közlekedési rendszere alapvetően átalakul, amelynek része, hogy a Jókai utca felé egy teljesen új kétirányú feltáró utat építenek, közölte az önkormányzat.

Az új út a jelenlegi 6-os út felől érkező feltáró út folytatásaként biztosítja majd, hogy a területet megközelíthető maradjon a Bajcsy-Zsilinszky utca felől történő végleges lezárást követően is. A parkoló könnyebb megközelítése érdekében az önkormányzat egy másik pályázatból egy új kanyarodósávot alakít ki a 6-os út Nagy Lajos király útjai szakaszán, amely révén a nyugati irányból érkezők meg tudják közelíteni a Centrum-parkolót.

A 2020. június 15-én induló beruházás alatt a lakosságnak a következő korlátozásokra, lezárásokra kell majd számítania:

Az I. ütem (2020. június 15 - 2020. október 1.) keretében lezárásra kerül a Centrum tömbparkoló (térképen 1. számmal jelölve), továbbá a kivitelezési munkák miatt a 6-os út felőli feltáró úton is lezárások várhatók (4.).

Az I. ütem kivitelezése során a parkoló a Jókai utca és a Nagy Lajos Király útja felől is megközelíthető lesz (3.). Az Ifjúsági-ház keleti oldalánál és attól északra található parkoló rész (2.) továbbra is használható lesz az autósok számára, továbbá a BIOKOM Kft. megnyitja az Ipar utcában, a Siklósi úti felüljáró alatt található zúzottköves (az egykori Boccaccio diszkó területén kialakított) parkolót is, ahol a Centrum-parkolóra vonatkozó zónára bérlettel rendelkezők újabb jegy kiváltása nélkül parkolhatnak.

A kivitelezési munkálatok II. üteme várhatóan 2020. őszén kezdődik meg, azután, hogy a nagy tömbparkoló megnyílik az autósok előtt.

A II. ütem keretében kerülnek kialakításra az Ifjúsági-ház és a Kereskedők Háza előtti új parkolók, továbbá az új park is.