Háromnapos, teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál, felpörög a hídépítés
2025. szeptember 29. hétfő 10:08
Teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál szerdán reggel héttől pénteken reggel hét óráig, közölte a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya. Ekkor kerül sor ugyanis az újabb, úgynevezett őrfal-elemek bárkára daruzására és helyükre úsztatására.
Nagyon sokan sétáltak ki múlt kedden Mohácson a Duna-partra, a hídépítés helyszínének közelébe, ugyanis akkor láthattuk először munka közben Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, Clark Ádámot.
Az óriásdaru akkor 140 tonnás szerkezetet emelt meg, helyezett egy bárkára, majd onnan a végleges helyére.
Hasonló műveleteknek lehetnek szemtanúi az érdeklődők szerda reggeltől három napon át: a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya közlése szerint október elsejétől reggel hét órától teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál harmadikán reggel hét óráig.
Ekkor újabb úgynevezett őrfal-elemeket fognak beemelni a partról a daruval a bárkákra, amelyekkel a helyükre úsztatják őket.
Kedvezőtlen időjárás esetén szerda helyett szombattól rendelik el a hajózási zárlatot.
M. B. - Fotó: Hargiatai János/Facebook
