Három település tűzoltói oltottak egy baranyai háztüzet
2025. november 12. szerda 12:18
A szigetvári és a pécsi hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók eloltották a tüzet Szentlőrincen, a Dózsa György utcában, ahol szerdán kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület.
A szomszédos lakórészre nem terjedtek át a lángok, amelyeket a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, hat vízsugárral fékeztek meg az rajok.
Az egységek megbontották az épület tetejét.
Forrás: Katasztrófavédelem
