Három település tűzoltói oltottak egy baranyai háztüzet

A szigetvári és a pécsi hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók eloltották a tüzet Szentlőrincen, a Dózsa György utcában, ahol szerdán kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület.

A szomszédos lakórészre nem terjedtek át a lángok, amelyeket a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, hat vízsugárral fékeztek meg az rajok.

Az egységek megbontották az épület tetejét.