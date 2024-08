Folyamatos bővülés a BAT Hungary pécsi gyárában

A BAT Hungary pécsi központjában jelenleg is intenzíven, azonnali kezdési lehetőséggel zajlik a toborzás. A vállalat nemcsak folyamatosan épülő, stabil és megbízható munkahelyet kínál a dolgozóinak, hanem egyben állandó fejlődési lehetőségeket, valamint igényes és innovatív munkakörnyezetet is.

A BAT célkitűzése egy füst nélküli világ megteremtése azáltal, hogy a felnőtt fogyasztóknak kevésbé káros*, égés nélküli termékek széles választékát kínálja. A dohányipar átalakulásának eredményeként a pécsi gyártásban is egyre nagyobb szerepet kapnak az új típusú dohányipari termékek.



A BAT Hungary a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója



A vállalat idén jelentette be, hogy 60 milliárd forintos beruházás részeként egy globális gyártóközpontot hoz létre Pécsen a füst nélküli alternatívák, elsősorban nikotinpárnák és hevítőrudak előállítására. Ezeknek a nikotintartalmú termékeknek a fogyasztása során nincs égés, nem keletkezik füst, így elkerülhetők az abban lévő káros anyagoknak az emberi szervezetbe jutása. Baranya megye valaha volt egyik legnagyobb egyszeri beruházása 450 új munkahelyet teremt Pécsen, és a gyártóegység a világ egyik legnagyobb füst nélküli alternatívákat előállító létesítménye lesz.



Folyamatos bérfejlesztés, vonzó juttatások



A BAT Hungary versenyképes bérezést nyújt munkavállalóinak, és ennek folyamatos fejlesztéséről is gondoskodik. A régióban egyedülálló, most bejelentett évközi, éves rendszeres bérfejlesztésen felüli, differenciált béremelés mértéke a dolgozók egyéni pozíciójától és bérsávjától függ. Fontos hozzátenni, hogy ez a bérfejlesztés nem csökkenti a jövőre esedékes emelés mértékét, tehát az ugyanúgy jár a munkavállalóknak, ahogyan a korábbi években is.



A három pécsi gyáregység közül a nikotinpárnagyár a közelmúltban 24/7 munkarendre állt át, amelyben a kollégák az eddigiekhez képest kevesebb munkanap mellett (havi átlag 15) magasabb átlag havi jövedelmet vihetnek haza. A rugalmas foglalkoztatási forma miatt nemcsak a hagyományos keretek között foglalkoztatottak, hanem a megváltozott munkaképességű dolgozók, a diákok és a nyugdíjasok is megbecsült munkatársai lehetnek a BAT-nak.



A minden dolgozót érintő emelésen kívül a térség egyik legnagyobb foglakoztatója számos egyéb juttatást, például iskolatámogatási utalványt, belső képzéseket, egészségbiztosítási megoldást és nyüzsgő közösségi életet biztosít. A gyárban jelenleg is több mint 100 nyitott pozíció várja az érdeklődőket. A vállalat az ingázóknak kiemelkedő utazási költségtérítést biztosít, egyes településekről pedig műszakokhoz igazított hétvégi gyűjtőjáratokat is indít, így a jelentkezőket Baranya megye minden településéről várják.

Az aktuális álláslehetőségekről és a jelentkezés módjáról ITT található további tájékoztatás.



*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

A cikk a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült.