Földen fekvő férfit vertek meg egy pécsi szórakozóhely előtt

A Pécsi Rendőrkapitányság bűnügyi számon csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

A kamerafelvételen látható - a szórakozóhely biztonsági szolgálatához köthető - férfiak egyike 2025. november 21-én 22 óra 30 perckor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd egyszer bele is rúgott, míg társai bűnsegédként végignézték a történteket.













Tettük olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható férfiakat felismeri, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

