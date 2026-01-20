Földen fekvő férfit vertek meg egy pécsi szórakozóhely előtt
2026. január 20. kedd 15:49
A Pécsi Rendőrkapitányság bűnügyi számon csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.
A kamerafelvételen látható - a szórakozóhely biztonsági szolgálatához köthető - férfiak egyike 2025. november 21-én 22 óra 30 perckor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd egyszer bele is rúgott, míg társai bűnsegédként végignézték a történteket.
Tettük olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható férfiakat felismeri, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Forrás: police.hu
