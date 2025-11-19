Felhős napunk lesz csütörtökön, esővel és záporokkal
2025. november 19. szerda 19:36
Éjjel és csütörtökön nagyrészt erősen felhős idő várható átmeneti szakadozásokkal. Napközben délnyugatról csapadéktömbök érkeznek, melyek többfelé okozhatnak esőt, záporesőt, estétől nyugaton akár vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt.
A délies szelet ma északnyugaton, csütörtökön csak helyenként kísérhetik élénk lökések, majd délutántól egyre többfelé északiasra fordul a légmozgás.
A hőmérséklet hajnalban általában -3 és +2 fok között alakul, de a kezdetben derült, északkeleti tájakon ennél hidegebb, míg a szelesebb északnyugaton enyhébb lehet az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 14 fok között alakul, de a felhősebb északi és északnyugati tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő.
MTI
