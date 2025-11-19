Felhős napunk lesz csütörtökön, esővel és záporokkal

Éjjel és csütörtökön nagyrészt erősen felhős idő várható átmeneti szakadozásokkal. Napközben délnyugatról csapadéktömbök érkeznek, melyek többfelé okozhatnak esőt, záporesőt, estétől nyugaton akár vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt.

A délies szelet ma északnyugaton, csütörtökön csak helyenként kísérhetik élénk lökések, majd délutántól egyre többfelé északiasra fordul a légmozgás.

A hőmérséklet hajnalban általában -3 és +2 fok között alakul, de a kezdetben derült, északkeleti tájakon ennél hidegebb, míg a szelesebb északnyugaton enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 14 fok között alakul, de a felhősebb északi és északnyugati tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő.