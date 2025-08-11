Felgyújtotta az ország ikonikus buszmegállóját egy dunaszekcsői férfi
2025. augusztus 11. hétfő 15:18
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, ahol a tűzoltók már megkezdték a munkát. A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben.
A mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója, ugyanis a téglából készült várakozóhelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé is berendezte. A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.
A helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat.
A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt a gyújtogatás idején. A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.
A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.
A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
