2025. augusztus 11. hétfő 15:18

Felgyújtotta az ország ikonikus buszmegállóját egy dunaszekcsői férfi

Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.

 

 

Vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, ahol a tűzoltók már megkezdték a munkát. A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben.

A mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója, ugyanis a téglából készült várakozóhelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé is berendezte. A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

A helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat.

A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt a gyújtogatás idején. A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.

A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.

Forrás: police.hu