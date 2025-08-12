Felföldi László: ugyanolyan értékes az öregkor, mint a fiatalság

Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a pécsi Szent Lőrinc Gondozóotthon. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő intézmény mintegy 120 idős korú, vagy betegség miatt önmaguk ellátására nem képes személy ápolását, gondozását végzi a hit, biztonság és az otthon egységének jegyében.

A jubileumi évfordulót az intézmény névadó szentje, Szent Lőrinc liturgikus ünnepnapján, augusztus 10-én tartották. Az ünnepi programok szentmisével kezdődtek, melyet Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrált az intézmény udvarán.

Németh Orsolya intézményvezető ünnepi köszöntőjében elmondta, a mindennapokban az otthon lakói egymásban kölcsönösen keresve és megtalálva Jézust, a reményt, a hitet és a szeretet, szép korukat új élményekkel, meglévő bölcsességüket gazdagítva élhetnek.

Hangsúlyozta, hogy az otthonban élők közösségében, mint ahogy egy nagy családban, olykor jelen van az elcsendesülés, a bánat és a testi-lelki fájdalom is. Ezekben a nehéz órákban azonban a gondozottak nincsenek egyedül, a gondoskodó figyelem és a közös imádság lelki táplálékként szolgál, felemel és segít továbblépni.

Felföldi László püspök szentbeszédében az időskor tartalmas megélésére bátorította az otthon lakóit, arra buzdítva az időseket, hogy a gondok és bajok ellenére találják meg életükben a mindennapok szép pillanatait, melyekért a nap végén hálát adhatnak a Teremtőnek.

Ugyanolyan fontos és értékes szép öregnek lenni, mint szép fiatalnak. Ha ezt nem tudjuk a szívünkben megélni, akkor beragadunk az örök fiatalság nyomorúságába, akik azt hiszik, hogy az élet csak a fiatalságról szól - mondta a püspök.

A főpásztor beszédében személyesen szólította meg a gondozottak között a legrégebben, immár 29 éve az otthonban élő, és ma is aktív Hargitai Ilonát, akinek - mint fogalmazott - az élete példa, gazdagság és erő hálaadással és reménységgel.

A remény szentévében az a reményünk, hogy a mindennapokban értelmet kap az életünk. Nem kívülről kapjuk, mindenki magának tudja megadni. Ha az idősek búskomorságban élnek, akkor a fiatalok nem fognak tudni álmodni az életről, a jövőről. Az időseknek nem álmodni kell, hanem a múlt valóságáról beszélve tanúságot tenni hitről, életről.

Idős korban az életben maradás feltétele a hálaadás. Amit elrontottunk, azért bocsánatot kell kérni Istentől, de nem szabad leragadni a sérelmekben, hagyni kell a sebeket begyógyulni és hálát adni Istennek, köszönetet mondani családtagjainknak, vagy épp a mellettünk ülőnek azért, ami a mindennapokban körülvesz minket.

Az otthonban élők olykor nyomorúságként élik meg sorsukat - mutatott rá beszédében a főpásztor, majd hozzátette, sokan vannak azonban, akik ide, ebbe az otthonba vágynak. Önöknek sikerült bekerülni ide. Hálát kell adni Istennek azért, hogy biztonságban élhetnek, hogy éjjel-nappal szerető kezekben vannak, és a családjuknak nem kell aggódni önökért - fordult az idős lakókhoz a főpásztor.

Arra bátorította a jelenlevőket, hogy minden egyes nap keressék meg, hogy a nap végén miért adnak hálát. Nem létezik olyan nap, melyben ne lenne legalább egy szép pillanat, a napsütés, a frissítő eső, egy találkozás vagy egy beszélgetés. Meg kell tanulni őszintén, szívből örülni és hálát adni ezekért, hogy elmondhassák, minden nyomorúság és betegség ellenére szép öregkort élhetnek meg - mutatott utat az időseknek a főpásztor.

Felföldi László püspök külön megköszönte a családtagoknak, főként a gondozottak unokáinak, hogy eljöttek azért, ahogy fogalmazott, hogy együtt emeljék szívüket az Isten elé és találkozzanak ebben a szeretetben. A főpásztor azt kérte a fiataloktól, hogy amíg van rá lehetőségük, beszéljenek a múltról az idősekről, kérdezzék őket a hitükről és a reményükről, mert ez lesz majd az ő életüknek is a reménye és biztonsága.

Az évfordulós ünneplés előbb az otthon lakóinak kórusa, majd pedig ebéd után stubendek Katalin és Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház színművészeinek operett előadásával folytatódott.