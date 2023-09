Ezer új parkolóhelyet alakítana ki Kertvárosban Csizmadia Péter

Pécs kertvárosi városrésze nagyobb lélekszámmal bír, mint a szomszédos megyeszékhely, Szekszárd. Éppen ezért mi egy önálló, külön erre a városrészre irányuló koncepcióval készülünk élhetőbbé tenni ezt a városnegyedet, írta közleményében Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakciójának vezetője.

"Én magam itt, ebben a városrészben voltam képviselő 2014 és 2019 között, ezért jól ismerem az itt lakók problémáit. Tisztában vagyok vele, hogy az itt élők számára az egyik legnagyobb mindennapos kihívást a parkolóhelyek hiánya jelent. A településrész megépítésekor ugyanis nem terveztek a mérnökök ekkora lakossági használatban lévő gépjármű mennyiséggel, ennek a hátrányait pedig már minden kertvárosi érzi.

Éppen ezért, amennyiben újra a jobboldal kormányozhatja Pécset, 1000 új parkolóhelyet építünk a kertvárosiak számára és arra is oda fogunk figyelni, hogy ez a fejlesztés a jelenleg is gyakorolt iránnyal szemben, ne a zöldterületek rovására történjen. Ezért célunk zöld tetővel fedett, őrzött mélygarázsok kialakítása.



A következő évtized a zöld átállás évtizede lesz, melyben fel kell készítenünk Kertvárost is arra, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak. Ezért biztosítanunk kell, hogy amennyiben a jövőben a kertvárosiak úgy döntenek, hogy elektromos gépjárművet kívánnak használni, az ahhoz szükséges megfelelő töltési lehetőséget elérhessék. Ezért a parkolóhelyekhez elektromos töltőpontokat is kialakítunk majd.

Bízunk abban, hogy ezzel is hozzájárulunk az elkövetkező évtizedekben várhatóan egyre növekvő elektromos autó használat elterjedéséhez, amely alapvető része a klímavédelemnek, ezen belül a károsanyag-kibocsátás és a részben emiatt is keletkező és városunkat is gyakran sújtó egészségre káros szmog elleni küzdelemnek.



Mindezt energiahatékony módon segítjük elő: a töltőállomásokat ugyanis más fejlett nagyvárosokhoz hasonlóan napkollektorokkal üzemeltetjük, amelyek természetes és tiszta energiával segítik az elektromos járművek működését.

Az új parkolóhelyek mellett, ellensúlyozandó az egyre melegedő éghajlatot, 10.000 facsemetét fogunk elültetni szerte a városrészben, így segítve, hogy Kertváros levegője tisztább és hűvösebb maradjon.

Tegyük együtt Pécs-Kertvárost zöldebbé, kényelmesebbé és modernebbé az itt élők számára", olvasható a dokumentumban.