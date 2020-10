Extra támogatás Pécsnek: Idén 30 milliárddal tolja meg a várost a kormány

A járvány miatti védekezés és gazdasági nehézségek ellenére az elmúlt hetekben 9,6 milliárd forintnyi támogatást ítélt Pécsnek a magyar Kormány, és ehhez még hozzá lehet számolni az immár hivatalosan is jóváhagyott - 20 milliárd forintos építési költségre becsült - PMFC stadiont is, amely valójában sokkal több lesz egy sportközpontnál. Így összességében 30 milliárdos nagyságrendben mozgatott meg forrásokat Pécs érdekében a magyar kormány csak idén. És hol van még a ciklus vége - tette fel a kérdést a Fidesz városházi frakciója szerdán kiadott közleményében.

Azt írták:

"a magyar kormány továbbra is legfontosabb partnere Pécsnek és a pécsieknek; ahogy a fideszes városvezetést, úgy a baloldali városvezetést is támogatja Orbán Viktor kormánya.



A COVID-járvány miatti védekezés, illetve a járvány negatív gazdasági hatásai miatt különösen nehéz év ez Magyarország számára is. Ahogy védekezni is csak közösen lehet sikerrel, úgy a tehervállalást is csak közösen lehet eredményesen magunk mögött tudni.

Mindezen nehézségek ellenére a magyar kormány 5,733 milliárd forint többlettámogatás nyújtott Pécsnek a Modern Városok Program keretében a napokban. A cél, hogy a Pécsi Tudományegyetem még több külföldi hallgatót legyen képes oktatni, akik éves szinten 8-10 milliárd forintot költenek el Pécsett.

A PTE-nek a fideszes városvezetés ezért engedett át 25 milliárd forintnyi fejlesztési forrást korábban. Mert a céljaink közösek, a siker minden pécsit érint.



416 millió forint többletforrást biztosított Pécsnek az új vásárcsarnok építésére, a korábban már megítélt 2,5 milliárd forint mellé, hogy a város fedezni tudja a megnövekedett beruházási költségeket.



300 millió forint többlettámogatást biztosított a pécsi napelemparkra a Füzes-dűlőben, így a teljes, 750 millió forintos fejlesztés pályázatból tud megvalósulni, hogy alacsonyabb legyen az önkormányzat, azaz a pécsi adóbefizetők közösségi villanyszámlája.



800 millió forint többlettámogatást nyújtott a Dárdai Labdarúgó Akadémia befejezésére, mert a sport az egészség megőrzésének és a fiatalok nevelésének egyik alappillére.



1,9 milliárd forintot biztosít idén is a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésére, hogy a pécsiek ne maradjanak szórakozás és programok nélkül. Bár a járvány miatt számos esemény, program, fesztivál elmaradt, a kormány nem csökkentette az összeget.



520 millió forintot biztosít a kormány idén a Pécsi Nemzeti Színház működésére, és ezt az összeget a következő négy évben is garantálják. Így összesen 2,6 milliárd forinttal segítik ebben az önkormányzati ciklusban a város legnagyobb színházát.



A fentieken túl előzetes becslések szerint 20 milliárd forintba kerül majd annak a sportközpontnak az építése is, amely otthont ad a PMFC-nek, és amelyet a kormány megfinanszíroz Pécsnek.

Ez nemcsak egy egyszerű sportközpont lesz majd, hanem annál sokkal több: fórum, találkozóhely, kulturális események színtere és olyan közös találkozási pont, ahol az egészen fiataloktól az idősekig, a sportszeretőktől a kulturális programokat kedvelőkig mindenki jól érezheti majd magát, Pécshez méltó színvonalon.



A magyar kormány tiszteletben tartja a pécsiek döntését, és 12 hónapnyi ellenzéki városvezetés; színvonaltalan politikai ki- és beszólások; gyalázkodás; horribilis pénzen vásárolt jogi trükközések; miniszterek nyilvános, trágár ócsárlása, valamint a közpénzen eltartott önkormányzati médium minősíthetetlen stílusú megnyilvánulásai ellenére is Pécs és a pécsiek partnere maradt.



Ha a Fidesz pécsi képviselőin múlik, ez így marad a jövőben is, és ahogy eddig, úgy ezután is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar kormány segítse a várost és minden itt élő pécsit", olvasható a közleményben.