Emberölésért ítéltek el egy ápolónőt és egy hozzátartozót Pécsett

Az őt ápoló hozzátartozó, valamint egészségügyi szakdolgozó mulasztása miatt halt meg egy idős asszony 2021 októberében, a Pécsi Törvényszék a sértett menyét és a szakdolgozót egyaránt három év börtönbüntetésre ítélte csütörtökön hozott nem jogerős határozatában - tájékoztatta Barkaszi Attila, a bíróság szóvivője az MTI-t.

Az ügynek a vádirat alapján készült és a törvényszék honlapján olvasható összefoglalója szerint az önellátásra képtelen sértett 2021 augusztus végétől együtt lakott a menyével és fiával. Az idős nőhöz minden délelőtt gondozó járt, ám mivel az ugyancsak beteg fia nem tudott kellő segítséget nyújtani neki, ellátása döntő részben a menyére maradt, ezért a család úgy döntött, ápolót fogad mellé.

A meny és az egészségügyi szakdolgozó között rövid idő alatt bizalmas viszony alakult ki, és mivel előbbinek megterhelő volt anyósa ellátása, többször is mondta az ápolónak, hogy könnyebb lenne, ha hozzátartozója meghalna. A szakdolgozó felajánlotta, hogy ismerőse révén a "sértett halálát gyorsító készítményt" tud szerezni, ám miután ebbe a nő beleegyezett, olyan készítményt adagoltak közösen, napi szinten a sértettnek, amely az egészségre semmilyen veszéllyel nem járt.

A szakdolgozó a beszélgetéseiket telefonjával rögzítette, azt tervezve, hogy a felvételekkel pénzt zsarol ki a nőtől.

A vádlottak 2021 októberének második felétől látták, hogy a sértett rosszabbul van, kórházi ellátása lenne indokolt, de nem intézkedtek, állapotát az idős nőt meglátogató háziorvos elől titkolták, és mivel a meny nem mondta el, hogy anyósa nem eszik, nem iszik, valamint azt állította, hasmenése csak enyhe fokú, a doktor a beteget nem utalta be egészségügyi intézménybe.

A két nő akkor sem gondoskodott ápoltjuk kórházba szállíttatásáról, amikor az állapota még rosszabbra fordult.

A sértett október 21-én hunyt el. A bíróság úgy ítélte meg, hogy közvetett ok-okozati összefüggés van a vádlottak mulasztása, az egészségügyi ellátás elmaradása és az idős nő halála között, ezért a menyét és az egészségügyi szakdolgozót szándékos emberölésben mondta ki bűnösnek. Rendelkezett arról, hogy a vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatók, emellett a szakdolgozót öt évre eltiltotta egészségügyi szakdolgozói foglalkozás gyakorlásától.

Az ügyész tudomásul vette a döntést, az ügy ugyanakkor vádlotti és védői fellebbezések eredményeként a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.