Elkezdődött a már teltházas Fishing on Orfű - Idén sem csupán zenei fesztivál

Megnyitotta kapuit szerdán a Fishing on Orfű, a mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyűzenei fesztivál mintegy 150 produkcióval várja az érdeklődőket - tájékoztatták a szervezők szerdán, közleményben az MTI-t.

Azt írták: a nyitónapon zenés menet indult a Borfalu aljában berendezett Képzőművészet on Orfű tárlathoz, majd onnan a Bräutigam Ricsi nagyszínpadhoz, a megnyitó ceremónia és a Kiscsillag koncertjének helyszínéhez.



A teltházzal zajló négynapos zenei esemény fellépői között lesz a Kispál és a Borz, a két koncert erejéig visszatérő Heaven Street Seven és Kistehén, a Carson Coma, a Quimby, a 30Y, a Hiperkarma, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, az Esti Kornél, a Platon Karataev, a Csaknekedkislány, a Galaxisok és számos fiatal előadó is - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Fishing régóta nem csupán zenei fesztivál: a rendezvényen kiemelt szerepük van a kulturális, közösségi és szabadidős programoknak is.

A Képzőművészet on Orfű elnevezésű szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítás témája ezúttal a Peace & Love, a tárlaton 39 festmény, 5 installáció, live painting alkotások és performanszok várják a látogatókat olyan művészek munkáival, mint Bukta Imre, drMáriás, efZámbó István, feLugossy László, Szurcsik József vagy Kiss Tibi.

A Semmi tisztáson pódiumbeszélgetések, podcastok és kulturális programok várják a résztvevőket. Visszatér a Telex After on Orfű, lesz Bertók-pódium, ZAJZAJZAJ podcast, Fishing mozi, valamint számos közéleti, kulturális és zenei témájú kerekasztal-beszélgetés.

A közlemény szerint új helyszínen, egy árnyas, nyugodt és szeparált térben várja a fesztiválozókat a Civil liget, ahol olyan szervezetek képviselőivel találkozhatnak, mint a Magyar Vöröskereszt, a Bulisegély Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Amnesty International, a Pécsi Tudományegyetem, a Mensa HungarIQa, a LélekKikötő, a Bőrklinika és a Megoldás a Biztonságra Alapítvány.

A programok között szerepel véradás, 0-24 alkoholszonda, bőrvizsgálat és anyajegyszűrés, valamint a mentális egészségről szóló beszélgetések is - fűzték hozzá.

Az intenzív mozgásra vágyók igényeit a SportTerasz, az étkezőkét a Kajautcában és Borfaluban található vendéglátóegységek elégítik ki "a zenei fesztiválokon nem megszokott minőségben és választékban". A fesztiválozók olyan gasztronómiai off-programokon is részt vehetnek, mint a Fröccstúra, a Sörtúra, a Sommelier on Orfű, a Pezsgős Brunch vagy a Fine Dining on Orfű - írták.

A szervezők tájékoztattak arról is, hogy szombaton, a Csészényi tér nagyszínpadnál megrendezett közösségi brunch keretében nyilvánosságra hozzák a Fishing on Orfű 2027-es időpontját.

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